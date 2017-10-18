Риккардо: «Ред Булл» рано начал работать над машиной на 2018 год

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук – о Поклонской: Эту девушку молодую надо остановить
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Прощание с актером Марьяновым: Гоша Куценко на церемонии (фото)
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз0
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Самедов пропустит три недели из-за травмы бедра
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Риккардо: «Ред Булл» рано начал работать над машиной на 2018 год

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо отметил, что команда решила пораньше начать развитие болида на 2018 год, чтобы избежать повторения слабого старта в сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Я всегда чувствовал, что мы медленно начинали сезоны, особенно с тех пор, как я пришёл в команду. Но это, насколько мне известно, не было запланировано. Я не совсем понимаю, почему так происходит. Мы определённо становимся сильнее, продолжение прогресса — это хорошая тенденция, но хотелось бы сильнее начинать сезон.

Мы всегда чувствуем, что начинаем работать нам машиной на следующий сезон довольно рано, но, возможно, то, что мы считаем ранним началом работы над новой машиной, — это ещё на самом деле недостаточно рано.

Идея такова, что в следующем сезоне не так много изменений, и мы с нетерпением ждём этого года, который, как я надеюсь, начнём значительно сильнее», — цитирует Риккардо Autosport.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
Стали известны сроки восстановления Самедова
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь