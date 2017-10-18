Шварцман: Мои менеджеры общаются с «Феррари»

«Это звучит как правда, но я пока точно всех вещей не знаю. Моя задача — выигрывать гонки, что я в принципе и делал. А с “Феррари” разговаривают другие люди. Мои менеджеры общаются с ними, есть какие-то разговоры, пока ничего конкретного. Они общаются. Как только будет конкретная информация, можно будет рассказывать, в соцсетях появится информация.



Я-то, конечно, хочу как можно раньше попасть в Формулу-1. Если пофантазировать… Если я с командой, к примеру, выиграю в Формуле-3 свой первый же чемпионат, будет возможность попасть в Формулу-1. Но будет ли это правильно? Можно пойти и в Формулу-2. Не нужно идти впереди паровоза. Надо делать обдуманные решения. Пока думаем. Мой знакомый Ландо Норрис уже тестировал Формулу-1 в McLaren, рассказывал…



У меня всё подписано с SMP Racing, и если они скажут мне, к примеру, поехать в гонку Ле-Мане, я тоже не откажусь! Спасибо им большое за то, что дают тестировать разные машины и проехать чемпионат в Формуле-Renault. Я очень многому научился. Как выигрывать гонки, как себя подготавливать. Этот сезон очень позитивный для меня», — цитирует Шварцмана «Спорт FM».