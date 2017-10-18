Шварцман: Мои менеджеры общаются с «Феррари»
Российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле «Рено» прокомментировал слухи о том, что может получить место в молодёжной академии «Феррари».
Российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле «Рено» прокомментировал слухи о том, что может получить место в молодёжной академии «Феррари».
«Это звучит как правда, но я пока точно всех вещей не знаю. Моя задача — выигрывать гонки, что я в принципе и делал. А с “Феррари” разговаривают другие люди. Мои менеджеры общаются с ними, есть
У меня всё подписано с SMP Racing, и если они скажут мне, к примеру, поехать в гонку