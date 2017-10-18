Шварцман: Мои менеджеры общаются с «Феррари»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы гонорары иностранных "экспертов" за участие в ток-шоу РФ
Раскрыт секрет брокколи
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс0
Питтсбург Пингвинз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз0
Флорида Пантерз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Футбол. Еврокубки
17.10
Спартак М5
Севилья1
Футбол. Еврокубки
17.10
Марибор0
Ливерпуль7
Футбол. Еврокубки
17.10
Манчестер Сити2
Наполи1
Футбол. Еврокубки
17.10
Фейеноорд1
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
17.10
Монако1
Бешикташ2
Футбол. Еврокубки
17.10
РБ Лейпциг3
Порту2
Футбол. Еврокубки
17.10
АПОЭЛ1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
17.10
Реал1
Тоттенхэм Хотспур1
Хоккей. КХЛ
17.10
ХК Динамо2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
17.10
СКА5
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо Мн5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
17.10
Динамо РОТ3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
17.10
Йокерит3
Ак Барс1
Все события
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
10«Краснодар» уступил ЦСКА
01:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Шварцман: Мои менеджеры общаются с «Феррари»

Российский пилот SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий в Формуле «Рено» прокомментировал слухи о том, что может получить место в молодёжной академии «Феррари».

Источник: Reuters

«Это звучит как правда, но я пока точно всех вещей не знаю. Моя задача — выигрывать гонки, что я в принципе и делал. А с “Феррари” разговаривают другие люди. Мои менеджеры общаются с ними, есть какие-то разговоры, пока ничего конкретного. Они общаются. Как только будет конкретная информация, можно будет рассказывать, в соцсетях появится информация.

Я-то, конечно, хочу как можно раньше попасть в Формулу-1. Если пофантазировать… Если я с командой, к примеру, выиграю в Формуле-3 свой первый же чемпионат, будет возможность попасть в Формулу-1. Но будет ли это правильно? Можно пойти и в Формулу-2. Не нужно идти впереди паровоза. Надо делать обдуманные решения. Пока думаем. Мой знакомый Ландо Норрис уже тестировал Формулу-1 в McLaren, рассказывал…

У меня всё подписано с SMP Racing, и если они скажут мне, к примеру, поехать в гонку Ле-Мане, я тоже не откажусь! Спасибо им большое за то, что дают тестировать разные машины и проехать чемпионат в Формуле-Renault. Я очень многому научился. Как выигрывать гонки, как себя подготавливать. Этот сезон очень позитивный для меня», — цитирует Шварцмана «Спорт FM».

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Ливерпуль» забил в Мариборе семь безответных голов
Денис Колодин завершил игровую карьеру
Футболисты «Реала» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче ЛЧ
Победа над «Севильей» - крупнейшая для «Спартака» при Каррере
Неймар. Остальные не важны. С какой сборной Бразилии сыграет РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь