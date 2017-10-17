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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубица провёл тестовый день с «Уильямсом» на «Хунгароринге»

Команда «Уильямс» отчиталась о том, что Роберт Кубица провёл ещё один продуктивный тестовый день 17 октября на трассе «Хунгароринг», сообщает GPUpdate.

Источник: AFP 2017

Оценка перспектив его возможного возвращения в 2018 году продолжается.

Кубица изучает возможность возвращения в Формулу-1 после шестилетнего отсутствия, связанного с восстановлением от серьёзных травм, полученных в аварии на ралли.

В этом году поляк принял участие в двух частных тестах с командой «Рено» за рулём болида 2012 года, прежде чем французская команда предоставила ему возможность испытать современный болид на коллективных тестах Ф-1.

В прошлую среду поляк протестировал болид «Уильямса» 2014 года в Сильверстоуне. В «Уильямсе» описали тесты как «успешные», но более подробной информации не раскрыли.

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