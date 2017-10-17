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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-моторист «Феррари» помогает «Астон Мартину» в оценке проекта на 2021 год

Бывший руководитель департамента двигателей «Феррари» Лука Марморини сотрудничает с «Астон Мартином» в рамках оценки проекта на 2021 год в Формуле-1.

Источник: AP 2017

Британский производитель, который станет титульным спонсором «Ред Булл» со следующего года, проявляет интерес к моторному регламенту, который вступит в силу с 2021 года. Если новый регламент устроит британского производителя, он может разработать свой собственный мотор.

В «Астон Мартине» подтвердили, что Марморини вовлечён в работу над оценкой проекта, однако больше в качестве консультанта, чем полноценного сотрудника, сообщает Autosport.

«Лука Марморини помогает нам в качестве консультанта, поскольку мы продолжаем оценивать варианты на 2021 год, касаемо силовой установки. Мы никого не нанимали на полный рабочий день. Силовая установка остаётся для компании областью для исследований», — отметили в компании.

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