Экклстоун: Не удивлюсь, если однажды Хэмилтон решит неожиданно уйти

«Льюис демонстрирует спорт под другим ракурсом и привлекает новую зрительскую аудиторию. Это здорово. Но я не удивлюсь, если однажды Хэмилтон решит неожиданно уйти. Он непредсказуем, и это делает его уникальной личностью. Феттель? Мы хорошие друзья, но он более предсказуем, чем Хэмилтон. В этом году мы видим ненастоящего Себастьяна. Он мог добиться большего, но сезон складывается для него неудачно», — цитирует Экклстоуна La Gazzetta dello Sport.