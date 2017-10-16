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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Экклстоун: Не удивлюсь, если однажды Хэмилтон решит неожиданно уйти

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Льюис Хэмилтон может принять решение покинуть Формулу-1.

Источник: Reuters

«Льюис демонстрирует спорт под другим ракурсом и привлекает новую зрительскую аудиторию. Это здорово. Но я не удивлюсь, если однажды Хэмилтон решит неожиданно уйти. Он непредсказуем, и это делает его уникальной личностью. Феттель? Мы хорошие друзья, но он более предсказуем, чем Хэмилтон. В этом году мы видим ненастоящего Себастьяна. Он мог добиться большего, но сезон складывается для него неудачно», — цитирует Экклстоуна La Gazzetta dello Sport.

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