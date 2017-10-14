«Мелкие вещи помогут обгонам». Тильке — об обгонах в Сочи и новых проектах

Источник: РИА "Новости"

Германа Тильке представлять не надо: все любители автоспорта в курсе, что он создатель многих трасс Формулы-1, включая «Сочи Автодром». Проектировал Тильке и трассу Moscow Raceway, на которой в этот уик-энд проходит Russian Motorsport Forum, где архитектор является одним из гостей и спикеров. В рамках форума обсуждается, как поднять популярность автоспорта в России — среди как болельщиков, так и спонсоров. Подняли и многие другие вопросы. В беседе с Тильке мы попробовали узнать и его мнение о посещаемости российских гонок, а также расспросили про все главные проекты Германа в России.

— Герман, вы в России частый гость. Что дают вам такие поездки, как на этот форум?

— Прежде всего, я встречаюсь тут с друзьями! Думаю, я приезжаю в Россию уже лет двадцать. Главная причина моих поездок — встреча с друзьями.



— И всё же на форуме не только встречи, но и обсуждение острых проблем. В частности, не слишком высокого интереса россиян к автоспорту. Как поднять посещаемость гонок?

— Хороший вопрос, и мне трудно на него ответить. Честно, я не знаю. На самом деле, с такой проблемой сталкиваются абсолютно во всём мире. Кто-то справляется с ней лучше, кто-то — хуже. Но я не думаю, что в России всё так уж плохо. На тот же Moscow Raceway иногда приходит по двадцать тысяч зрителей — это достойный результат.

— К слову, о Moscow Raceway. Если бы сейчас можно было вернуться назад, вы бы что-нибудь поменяли в проекте трассы?

— Ничего. Автодром хорошо работает, нравится гонщикам. Я и сам один раз гонялся здесь в экипаже с Рустемом Терегуловым на «Ламборгини» — было весело! Когда я общаюсь с пилотами DTM, а это высокопрофессиональные гонщики, то они говорят, что это очень интересная трасса.

— Какие у вас ощущения, когда вы выступаете на трассе, которую сами спроектировали?

— Как я уже сказал, я бы ничего не менял на Moscow Raceway. Я был счастлив, когда выступал здесь, и в то же время немного гордился собой. Владелец трассы тоже может испытывать гордость: автодром работает уже много лет, а ощущение, что он новенький. Такое увидишь не на каждой трассе.



— Нет ли у вас инсайда, останется ли Moscow Raceway в календаре DTM?

— Я не знаю. Стороны общаются, но у меня нет информации.

— Что нужно сделать Moscow Raceway, чтобы можно было реально рассматривать проведение здесь этапа Формулы-1?

— В первую очередь, им нужен контракт! А уже после него можно заниматься перестройкой. Сама трасса в порядке, но инфраструктуру, конечно, пришлось бы обновить. Сносить ничего не надо: просто реконструировать то, что уже есть. Это вполне возможно.

— А трассу не надо расширять?

— Можно, но это не обязательно.



— Перейдём к «Сочи Автодрому». У Гран-при России только одна проблема — малое число обгонов. С этим что-то можно сделать?

— Да, это возможно. Понятно, что трассу пришлось проектировать вокруг олимпийских объектов, из-за чего конфигурация была предопределена. Но мне она нравится. И есть возможность для небольших изменений, которые могли бы помочь с обгонами. Речь о мелких вещах.



— Приведите же примеры!

— О, нет, без примеров.



— Было бы логично изменить повороты перед прямыми, где активируется DRS.

— Нет-нет, не буду говорить. У меня были обсуждения с представителями трассы, но нет ничего, что стоило бы рассказывать прессе. В любом случае, автодром отличный.

— У вас были беседы с новыми владельцами Формулы-1. Возможно, у них свои пожелания насчёт того, как должны выглядеть трассы Ф-1?

— Конечно, мы встречались. Не буду вдаваться в детали, но они хотят видеть интересные гонки.



— Как всегда, хотят разговоры о потенциальных новых трассах Ф-1 — например, в Дании.

— Да, но ещё ничего не решено. Приходит много запросов на проведение Гран-при, но никаких контрактов пока не подписано. Но это лишь моя информация — возможно, Liberty знает больше. Работа ведётся.



— Нужны ли Ф-1 новые уличные трассы, учитывая, что там трудно обгонять?

— А как же Баку? Там с обгонами всё очень хорошо. Да, в некоторых городах всё сложнее. Ты проектируешь трассу, исходя из стоящих зданий, но всё возможно. Думаю, Формуле-1 нужно нынешнее сочетание стационарных и уличных трасс. Уличные гонки сложные для пилотов, при этом зрителям не надо никуда ехать. На таких этапах, как Сингапур, Монако, Баку, особенная атмосфера. В целом это не путь для автоспорта: уличные трассы нужны только для топ-серий.