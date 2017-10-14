Ферстаппену предложили выстроить «Ред Булл» вокруг себя
Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену предложили выстроить команду вокруг себя.
Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену предложили выстроить команду вокруг себя.
Об этом косвенно сообщил руководитель команды Кристиан Хорнер. Ферстаппен, по слухам, намеревается покинуть коллектив после окончания сезона-2018, однако в «Ред Булл» намерены удержать гонщика как минимум до 2020 года.
«Он видит, насколько мы сильны. Ему комфортно в нашей команде. Он является самым молодым победителем