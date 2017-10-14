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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппену предложили выстроить «Ред Булл» вокруг себя

Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену предложили выстроить команду вокруг себя.

Источник: Reuters

Об этом косвенно сообщил руководитель команды Кристиан Хорнер. Ферстаппен, по слухам, намеревается покинуть коллектив после окончания сезона-2018, однако в «Ред Булл» намерены удержать гонщика как минимум до 2020 года.

«Он видит, насколько мы сильны. Ему комфортно в нашей команде. Он является самым молодым победителем Гран-при, самым молодым гонщиком, одержавшим две победы и самым молодым пилотом, финишировавшим в очковой зоне. Хэмилтону комфортно в “Мерседесе”, Феттель продлил контракт с “Феррари” на три года. Самая очевидная для Макса вещь — выстроить команду вокруг себя. Но мы должны предоставить ему конкурентоспособный автомобиль», — цитирует Хорнера Motorsport.

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