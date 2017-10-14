Росбергу и Хэмилтону пригрозили расторжением контрактов после ГП Испании — 2016

«В начале всё было в полном порядке, но по мере того, как наша машина становилась всё более конкурентоспособной, они стали всё сильнее противостоять друг другу. Последние три года наш болид был быстрее всех остальных. Внутри команды была сильная конкуренция, которая иногда переходила определённые рамки. Мы были вынуждены ввести особые правила, особенно после гонки в Барселоне, когда они столкнулись друг с другом. Это неприемлемо для нашей команды.