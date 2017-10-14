Росбергу и Хэмилтону пригрозили расторжением контрактов после ГП Испании — 2016

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Секс сокращает жизнь
Абсурдный прецедент: россиянина оштрафовали на 30 млн руб.
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сибирь0
Оренбург0
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Севилья
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Адмирал
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Сталь Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Реал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Детройт Ред Уингз6
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Наполи
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз0
Оттава Сенаторз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс3
Нью-Йорк Рейнджерс1
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
Российская теннисистка стала финалисткой турнира в Гонконге
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Росбергу и Хэмилтону пригрозили расторжением контрактов после ГП Испании — 2016

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда подчеркнул, что Нико Росберг и Льюис Хэмилтон могли потерять места в команде в случае повторения аварии, подобной случившейся на Гран-при Испании — 2016.

Источник: Reuters

«В начале всё было в полном порядке, но по мере того, как наша машина становилась всё более конкурентоспособной, они стали всё сильнее противостоять друг другу. Последние три года наш болид был быстрее всех остальных. Внутри команды была сильная конкуренция, которая иногда переходила определённые рамки. Мы были вынуждены ввести особые правила, особенно после гонки в Барселоне, когда они столкнулись друг с другом. Это неприемлемо для нашей команды.

Читайте также
На болиде Хэмилтона могли возникнуть те же проблемы, что и у Феттеля

Мы должны побеждать, один из вас должен выиграть гонку, но вы не должны позволять себе сталкиваться между собой. В противном случае на вас будут наложены штрафы, вплоть до освобождения от ваших контрактов. Вы в первую очередь наши пилоты, должны быть командными игрокам. В конце концов правила, озвученные Тото Вольфом, были приняты, и в команде наступил мир, мы снизили количество инцидентов между Росбергом и Хэмилтоном", — цитирует Лауду GPUpdate.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
Российская теннисистка стала финалисткой турнира в Гонконге
Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»
Дебютная шайба Панарина за «Коламбус» принесла клубу победу
Кузнецова не выступит на «Кубке Кремля» из-за травмы
Уход комментатора во время матча ПФЛ разобрали на английском ТВ
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь