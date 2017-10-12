История, после которой будет тяжело не заплакать.
Хартли может стать напарником Квята на «Гран-при США»
Новозеландец Брендон Хартли — один из главных претендентов на место в «Торо Россо» на «Гран-при США», информирует motorsport.com.
Новозеландец Брендон Хартли — один из главных претендентов на место в «Торо Россо» на «Гран-при США», информирует motorsport.com.
Также напарником россиянина Даниила Квята могут стать Себастьен Буэми, Джозеф Ньюгарден и Сергей Сироткин. Однако шансы двух последних пилотов очень низки.
Хартли был гонщиком программы поддержки «Ред Булл», а последние четыре сезона выступал за «Порше» в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Напомним, что француз Пьер Гасли пропустит «Гран-при США», так как примет участие в заключительных гонках «Супер Формулы».