Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Придется греться российским газом: Европу оставили без СПГ - СМИ
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра2
Барыс5
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист6
Слован3
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард3
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Адмирал4
Хоккей. НХЛ
13.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.10
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.10
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
13.10
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
13.10
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
13.10
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
13.10
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
Все события
Демарш Лукашенко перед Путиным на саммите СНГ - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ
Симулятор Черчесова. Дзагоев и пять «виртуальных» игроков России
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хартли может стать напарником Квята на «Гран-при США»

Новозеландец Брендон Хартли — один из главных претендентов на место в «Торо Россо» на «Гран-при США», информирует motorsport.com.

Источник: AP 2017

Также напарником россиянина Даниила Квята могут стать Себастьен Буэми, Джозеф Ньюгарден и Сергей Сироткин. Однако шансы двух последних пилотов очень низки.

Хартли был гонщиком программы поддержки «Ред Булл», а последние четыре сезона выступал за «Порше» в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Напомним, что француз Пьер Гасли пропустит «Гран-при США», так как примет участие в заключительных гонках «Супер Формулы».

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
СМИ: Чили поедет на ЧМ в случае дисквалификации Колумбии и Перу
Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ
Симулятор Черчесова. Дзагоев и пять «виртуальных» игроков России
Легенда «ПСЖ» и «Милана» — президент Либерии. Уже вот-вот
Детские бои поставят вне закона? Новый скандал в ММА
Экс-тренер сборной России может возглавить сборную Италии
Новости

США выходят из ЮНЕСКО

Вашингтон объяснил это решение задолженностью по членским взносам, необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью"
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь