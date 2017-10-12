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Демарш Лукашенко перед Путиным на саммите СНГ - СМИ
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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят: Прочитал всю классику, поэтому концентрируюсь на отчётах инженеров

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят ответил на вопросы журналистов Formula1.com о своей личной жизни и увлечениях.

Источник: Reuters

«Я люблю экстремальные виды спорта, то, что позволяет выплеснуться адреналину. Рафтинг, например — когда появляется безумная волна, это безумно интересно и страшно. Есть у меня увлечения и из другой области — нарды.

Любимые книги? Я прочитал уже всю классику, так что сейчас концентрируюсь на отчётах своих инженеров.

Какую суперспособность я бы выбрал? Можно выбрать более мощный двигатель? Это будет считаться суперспособностью?» — цитирует Квята официальный сайт чемпионата.

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