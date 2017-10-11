Феттель: Пока не думал о завершении карьеры

«Я не думал об этом. Я рассматриваю решение о завершении карьеры как что-то слишком серьезное, оно не будет спонтанным. Что касается ухода Росберга, то мне не кажется, что он ушел ради более спокойной жизни, я вижу, как он занимается то одним, то другим проектом. Я же, когда выпадает возможность, наоборот, стараюсь полежать на диване. Отношение с «Феррари»? Думаю, все, кто когда-то сидел в болиде «Феррари», испытывали особенные чувства. Не знаю, покину ли я Скудерию, если завоюю с ней титул, ведь мне до сих пор не удалось это сделать, — приводит слова немца PaddockTalk.