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16:25 (мск), источник: Prosports.kz

Феттель: Пока не думал о завершении карьеры

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, готов ли он будет завершить карьеру в случае завоевания пятого титула, признался, что такое решение слишком серьезное, чтобы принимать его спонтанно.

Источник: Reuters

«Я не думал об этом. Я рассматриваю решение о завершении карьеры как что-то слишком серьезное, оно не будет спонтанным. Что касается ухода Росберга, то мне не кажется, что он ушел ради более спокойной жизни, я вижу, как он занимается то одним, то другим проектом. Я же, когда выпадает возможность, наоборот, стараюсь полежать на диване. Отношение с «Феррари»? Думаю, все, кто когда-то сидел в болиде «Феррари», испытывали особенные чувства. Не знаю, покину ли я Скудерию, если завоюю с ней титул, ведь мне до сих пор не удалось это сделать, — приводит слова немца PaddockTalk.

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