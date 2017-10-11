Феттель: Пока не думал о завершении карьеры
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, готов ли он будет завершить карьеру в случае завоевания пятого титула, признался, что такое решение слишком серьезное, чтобы принимать его спонтанно.
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отвечая на вопрос, готов ли он будет завершить карьеру в случае завоевания пятого титула, признался, что такое решение слишком серьезное, чтобы принимать его спонтанно.
«Я не думал об этом. Я рассматриваю решение о завершении карьеры как