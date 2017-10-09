С Квята сняли бан. Но что ждет россиянина дальше?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Россиянин запустил новый формат кафе без официантов и управляющих
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН0
Ак Барс0
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Сочи
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.10
Торонто Мэйпл Ливз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
10.10
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.10
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
19:24 (мск), источник: Советский спорт

С Квята сняли бан. Но что ждет россиянина дальше?

Что не отменяет главного — будущее россиянина в «Формуле-1» связано с большим количеством вопросов. «Советский спорт» искал на них ответы.

Источник: Советский спорт

КВЯТ — ДНО?

Никак нет. Но все же будем объективными. И честными.

Квята перевели из «Ред Булла» в «Торо Россо» перед «Гран-при Испании» прошлого года. С тех пор он провел за младшую «Скудерию» 31 гонку. И набрал в них восемь очков. Четыре — в сезоне-2016, еще четыре — в текущем. Ни разу Даниил не финишировал выше 9-й позиции. В то же время его партнер Карлос Сайнс на таком же болиде стал 4-м на «Гран-при Сингапура"-2017, а всего на свой счет в тех же гонках записал 92 балла.

Еще раз: соотношение набранных очков у двух пилотов «Торо Россо» — 92:8 не в пользу россиянина!

Конечно, не всегда все неудачи Даниила связаны с его текущей формой. Квята частенько преследуют проблемы с техникой. Его личный гоночный инженер — дебютант «Формулы-1», и тоже делает ошибки. Но оправдания можно выдумывать сколько угодно. По факту, россиянин не выступает на том уровне, которого от него все ждут. Помимо гонок, испорченных командой, были и чистые уик-энды — и только личные ошибки не дали Квяту в них набрать очки. Апофеоз — авария на трассе в Сингапуре. Убраться в стену в конце прямой — серьезная ошибка. Почти что детская.

Квята позвали в «Формулу-1» в 2013-м из-за того, что парень впечатлял своим характером. Того же Сайнса в одной команде в чемпионате GP3 уфимец разделал под орех. Его умение быстро прогрессировать и выжимать из ситуаций максимум и подкупило Хельмута Марко, который настоял на том, что б в «Торо Россо» взяли россиянина. Стабильность и спокойствие Даниила расположили к себе всех. В итоге когда Квята заменили на Ферстаппена после «Гран-при России"-2016, даже Себастьян Феттель (а именно в него и врезался уфимец в Сочи, чем спровоцировал решение своих боссов), признал: «У Даниила, в отличие от многих, стальные яйца». И все тогда подумали — Квят справится с ударом.

Но он не справился.

Определенно, все неудачи россиянина сезона связаны с надломом. Психологически он не смог прийти в себя после той рокировки с Максом. Три десятка гонок — достойный срок, чтобы оправиться от потрясения и показать, что ты готов бороться дальше. И Квят, увы, не показал. Не подтвердил того, за что его ценили изначально — устойчивость, стальной характер, способность плыть против течения.

А «Формула-1» — жестокий спорт. Здесь слабаков не любят.

ЭТО ПОТОМУ, ЧТО КВЯТ — РУССКИЙ?

И да, и нет.

Само гражданство и отношение к России здесь роли не играет. Играет рынок. За Квятом нет крупных спонсоров, за ним не ездят тысячи фанатов на все «Гран-при». Даниил ценен лишь как гонщик, в плане маркетинга по меркам «Формулы-1» он — ноль. И тут, конечно, нет никакой вины Квята.

Ферстаппена взяли в «Ред Булл» на место россиянина не только потому, что Макс — талант и очень быстр. Макс — это бренд. Всегда удобно раскрутить юного гонщика с потенциалом чемпиона мира, и за которого болеют несколько миллионов небедных европейцев. Ферстаппен — это спонсоры, внимание прессы и деловые связи на таком уровне, какой не снился Квяту. Маркетинг здесь решает многое. Поддержка Квята — всего один контракт младшей «Скудерии» с частным инвестором из нашей страны. Под Макса европейские компании готовы предложить гораздо больше. Это не главная, но одна из ключевых причин, почему Даниил потерял место в «Ред Булл».

Но важно понимать — «Быки» вложили в россиянина большие средства. И расставаться с ним запросто так невыгодно. Всего лишь надо доказать — все эти деньги потрачены не зря. Если сумеет — все может измениться.

КАК ХОРОШ ГАСЛИ?

Был бы хорош — уже в этом сезоне ездил бы в «Торо Россо» вместо Квята. В молодежной программе «Ред Булл» француз — единственный гонщик, готовый к «Формуле-1». Но скорость Пьера не впечатляла его руководство — в прошлом году он с горем-пополам взял титул в GP2 на лучшей машине и в лучшей команде, едва не проиграв малоизвестному партнеру из Италии — Тони Джовинацци. А в нынешнем в куда более скромной «Супер-Формуле» идет вторым, уступая Хироаки Ичиуре.

Вы, кстати, что-то слышали об Ичиуре?

«Гран-при Малайзии» Гасли провел добротно… Но очень средне. В квалификации остался 15-м, в гонке поднялся на позицию выше. Не выдерживал темп Карлоса Сайнса. Не отметился ни одним активным действием. Просто доехал от старта до финиша. Конечно, заслужил пару лестных слов — все-таки, в стену не впечатался. Да и только. Этап в Японии прошел аналогично — в квалификации Пьер проиграл Сайнсу почти 0,8 секунды, в гонке и близко не участвовал в какой-либо борьбе, зато запомнился ошибками на торможении. «Ред Буллу» все-таки нужны более яркие пилоты. И будет очень горько и обидно, если даже с таким напарником Квят не сумеет справиться в оставшихся «Гран-при».

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КВЯТ В «ФОРМУЛЕ-1»?

Ладно, признаем — россиянина пока не зовут в другие команды. Но вот и в «Торо Россо» менять уфимца некем! Сайнс переходит в «Рено», Гасли — допустим — будет вторым пилотом. Кто станет первым?

Вариантов три:

— взять кого-то еще из молодежной программы «Ред Булла».

— переманить кого-то из других команд.

— посадить в кокпит протеже «Хонды», которая со следующего года будет поставлять «Торо Россо» двигатели.

Теперь анализируем:

— кроме Гасли в молодежке «Ред Булла» к «Формуле-1» банально никто не готов. Всем остальным парням по 16−17 лет, выступают они чуть ли не в картинге, до уровня «Гран-при» там даже близко никто не подошел.

— какой смысл кого-то сманивать, платить ему высокую зарплату, если «Торо Россо» изначально не борется за высокие позиции, а служит лишь плацдармом для подготовки кадров для «Ред Булл»? Такой вариант не укладывается в политику «Быков».

— «Хонда», может, и хотела бы кого-то посадить за руль. Только, опять же — некого. У них два главных протеже — Нобухару Мацусита и Ниреи Фукузуми. Первый идет шестым в «Формуле-2» в этом году (для суперлицензии ФИА нужно место в топ-3, которое ему уже не светит), второй — замыкает тройку лучших в GP3 (для суперлицензии необходим титул, и здесь — тоже мимо). Японцы сами признали: «У наших пилотов нет никакой возможности попасть в “Формулу-1” в будущем году».

В сухом остатке — Квята менять некем. При огромном желании, конечно, кого-то можно найти. Но есть ли в этом смысл? В талант Даниила все еще верят. В него вложены деньги. Он по-прежнему молод — всего 23 года. И он уже опытен — 4 сезона, 2 подиума, выступление за «Ред Булл»!

Скорее всего, россиянин останется. Вот только следующий год точно будет решающим. Из ямы надо выползать.

Еще раз — «Формула-1» слабаков не любит.

 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
«Спартак» — СКА. Шестеркин сыграет в воротах, Войнов — в первом звене, Дацюк пропустит матч
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь