С Квята сняли бан. Но что ждет россиянина дальше?

Источник: Советский спорт

КВЯТ — ДНО?

Никак нет. Но все же будем объективными. И честными.

Квята перевели из «Ред Булла» в «Торо Россо» перед «Гран-при Испании» прошлого года. С тех пор он провел за младшую «Скудерию» 31 гонку. И набрал в них восемь очков. Четыре — в сезоне-2016, еще четыре — в текущем. Ни разу Даниил не финишировал выше 9-й позиции. В то же время его партнер Карлос Сайнс на таком же болиде стал 4-м на «Гран-при Сингапура"-2017, а всего на свой счет в тех же гонках записал 92 балла.

Еще раз: соотношение набранных очков у двух пилотов «Торо Россо» — 92:8 не в пользу россиянина!

Конечно, не всегда все неудачи Даниила связаны с его текущей формой. Квята частенько преследуют проблемы с техникой. Его личный гоночный инженер — дебютант «Формулы-1», и тоже делает ошибки. Но оправдания можно выдумывать сколько угодно. По факту, россиянин не выступает на том уровне, которого от него все ждут. Помимо гонок, испорченных командой, были и чистые уик-энды — и только личные ошибки не дали Квяту в них набрать очки. Апофеоз — авария на трассе в Сингапуре. Убраться в стену в конце прямой — серьезная ошибка. Почти что детская.

Квята позвали в «Формулу-1» в 2013-м из-за того, что парень впечатлял своим характером. Того же Сайнса в одной команде в чемпионате GP3 уфимец разделал под орех. Его умение быстро прогрессировать и выжимать из ситуаций максимум и подкупило Хельмута Марко, который настоял на том, что б в «Торо Россо» взяли россиянина. Стабильность и спокойствие Даниила расположили к себе всех. В итоге когда Квята заменили на Ферстаппена после «Гран-при России"-2016, даже Себастьян Феттель (а именно в него и врезался уфимец в Сочи, чем спровоцировал решение своих боссов), признал: «У Даниила, в отличие от многих, стальные яйца». И все тогда подумали — Квят справится с ударом.

Но он не справился.

Определенно, все неудачи россиянина сезона связаны с надломом. Психологически он не смог прийти в себя после той рокировки с Максом. Три десятка гонок — достойный срок, чтобы оправиться от потрясения и показать, что ты готов бороться дальше. И Квят, увы, не показал. Не подтвердил того, за что его ценили изначально — устойчивость, стальной характер, способность плыть против течения.

А «Формула-1» — жестокий спорт. Здесь слабаков не любят.

ЭТО ПОТОМУ, ЧТО КВЯТ — РУССКИЙ?

И да, и нет.

Само гражданство и отношение к России здесь роли не играет. Играет рынок. За Квятом нет крупных спонсоров, за ним не ездят тысячи фанатов на все «Гран-при». Даниил ценен лишь как гонщик, в плане маркетинга по меркам «Формулы-1» он — ноль. И тут, конечно, нет никакой вины Квята.

Ферстаппена взяли в «Ред Булл» на место россиянина не только потому, что Макс — талант и очень быстр. Макс — это бренд. Всегда удобно раскрутить юного гонщика с потенциалом чемпиона мира, и за которого болеют несколько миллионов небедных европейцев. Ферстаппен — это спонсоры, внимание прессы и деловые связи на таком уровне, какой не снился Квяту. Маркетинг здесь решает многое. Поддержка Квята — всего один контракт младшей «Скудерии» с частным инвестором из нашей страны. Под Макса европейские компании готовы предложить гораздо больше. Это не главная, но одна из ключевых причин, почему Даниил потерял место в «Ред Булл».

Но важно понимать — «Быки» вложили в россиянина большие средства. И расставаться с ним запросто так невыгодно. Всего лишь надо доказать — все эти деньги потрачены не зря. Если сумеет — все может измениться.

КАК ХОРОШ ГАСЛИ?

Был бы хорош — уже в этом сезоне ездил бы в «Торо Россо» вместо Квята. В молодежной программе «Ред Булл» француз — единственный гонщик, готовый к «Формуле-1». Но скорость Пьера не впечатляла его руководство — в прошлом году он с горем-пополам взял титул в GP2 на лучшей машине и в лучшей команде, едва не проиграв малоизвестному партнеру из Италии — Тони Джовинацци. А в нынешнем в куда более скромной «Супер-Формуле» идет вторым, уступая Хироаки Ичиуре.

Вы, кстати, что-то слышали об Ичиуре?

«Гран-при Малайзии» Гасли провел добротно… Но очень средне. В квалификации остался 15-м, в гонке поднялся на позицию выше. Не выдерживал темп Карлоса Сайнса. Не отметился ни одним активным действием. Просто доехал от старта до финиша. Конечно, заслужил пару лестных слов — все-таки, в стену не впечатался. Да и только. Этап в Японии прошел аналогично — в квалификации Пьер проиграл Сайнсу почти 0,8 секунды, в гонке и близко не участвовал в какой-либо борьбе, зато запомнился ошибками на торможении. «Ред Буллу» все-таки нужны более яркие пилоты. И будет очень горько и обидно, если даже с таким напарником Квят не сумеет справиться в оставшихся «Гран-при».

ОСТАНЕТСЯ ЛИ КВЯТ В «ФОРМУЛЕ-1»?

Ладно, признаем — россиянина пока не зовут в другие команды. Но вот и в «Торо Россо» менять уфимца некем! Сайнс переходит в «Рено», Гасли — допустим — будет вторым пилотом. Кто станет первым?

Вариантов три:

— взять кого-то еще из молодежной программы «Ред Булла».

— переманить кого-то из других команд.

— посадить в кокпит протеже «Хонды», которая со следующего года будет поставлять «Торо Россо» двигатели.

Теперь анализируем:

— кроме Гасли в молодежке «Ред Булла» к «Формуле-1» банально никто не готов. Всем остальным парням по 16−17 лет, выступают они чуть ли не в картинге, до уровня «Гран-при» там даже близко никто не подошел.

— какой смысл кого-то сманивать, платить ему высокую зарплату, если «Торо Россо» изначально не борется за высокие позиции, а служит лишь плацдармом для подготовки кадров для «Ред Булл»? Такой вариант не укладывается в политику «Быков».

— «Хонда», может, и хотела бы кого-то посадить за руль. Только, опять же — некого. У них два главных протеже — Нобухару Мацусита и Ниреи Фукузуми. Первый идет шестым в «Формуле-2» в этом году (для суперлицензии ФИА нужно место в топ-3, которое ему уже не светит), второй — замыкает тройку лучших в GP3 (для суперлицензии необходим титул, и здесь — тоже мимо). Японцы сами признали: «У наших пилотов нет никакой возможности попасть в “Формулу-1” в будущем году».

В сухом остатке — Квята менять некем. При огромном желании, конечно, кого-то можно найти. Но есть ли в этом смысл? В талант Даниила все еще верят. В него вложены деньги. Он по-прежнему молод — всего 23 года. И он уже опытен — 4 сезона, 2 подиума, выступление за «Ред Булл»!

Скорее всего, россиянин останется. Вот только следующий год точно будет решающим. Из ямы надо выползать.