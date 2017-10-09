С Квята сняли бан. Но что ждет россиянина дальше?
Что не отменяет главного — будущее россиянина в «Формуле-1» связано с большим количеством вопросов. «Советский спорт» искал на них ответы.
Что не отменяет главного — будущее россиянина в «Формуле-1» связано с большим количеством вопросов. «Советский спорт» искал на них ответы.
КВЯТ — ДНО?
Никак нет. Но все же будем объективными. И честными.
Квята перевели из «Ред Булла» в «Торо Россо» перед «Гран-при Испании» прошлого года. С тех пор он провел за младшую «Скудерию» 31 гонку. И набрал в них восемь очков. Четыре — в сезоне-2016, еще четыре — в текущем. Ни разу Даниил не финишировал выше 9-й позиции. В то же время его партнер Карлос Сайнс на таком же болиде стал 4-м на «Гран-при Сингапура"-2017, а всего на свой счет в тех же гонках записал 92 балла.
Еще раз: соотношение набранных очков у двух пилотов «Торо Россо» — 92:8 не в пользу россиянина!
Конечно, не всегда все неудачи Даниила связаны с его текущей формой. Квята частенько преследуют проблемы с техникой. Его личный гоночный инженер — дебютант «Формулы-1», и тоже делает ошибки. Но оправдания можно выдумывать сколько угодно. По факту, россиянин не выступает на том уровне, которого от него все ждут. Помимо гонок, испорченных командой, были и чистые
Квята позвали в «Формулу-1» в 2013-м
Но он не справился.
Определенно, все неудачи россиянина сезона связаны с надломом. Психологически он не смог прийти в себя после той рокировки с Максом. Три десятка гонок — достойный срок, чтобы оправиться от потрясения и показать, что ты готов бороться дальше. И Квят, увы, не показал. Не подтвердил того, за что его ценили изначально — устойчивость, стальной характер, способность плыть против течения.
А «Формула-1» — жестокий спорт. Здесь слабаков не любят.
ЭТО ПОТОМУ, ЧТО КВЯТ — РУССКИЙ?
И да, и нет.
Само гражданство и отношение к России здесь роли не играет. Играет рынок. За Квятом нет крупных спонсоров, за ним не ездят тысячи фанатов на все «Гран-при». Даниил ценен лишь как гонщик, в плане маркетинга по меркам «Формулы-1» он — ноль. И тут, конечно, нет никакой вины Квята.
Ферстаппена взяли в «Ред Булл» на место россиянина не только потому, что Макс — талант и очень быстр. Макс — это бренд. Всегда удобно раскрутить юного гонщика с потенциалом чемпиона мира, и за которого болеют несколько миллионов небедных европейцев. Ферстаппен — это спонсоры, внимание прессы и деловые связи на таком уровне, какой не снился Квяту. Маркетинг здесь решает многое. Поддержка Квята — всего один контракт младшей «Скудерии» с частным инвестором из нашей страны. Под Макса европейские компании готовы предложить гораздо больше. Это не главная, но одна из ключевых причин, почему Даниил потерял место в «Ред Булл».
Но важно понимать — «Быки» вложили в россиянина большие средства. И расставаться с ним запросто так невыгодно. Всего лишь надо доказать — все эти деньги потрачены не зря. Если сумеет — все может измениться.
КАК ХОРОШ ГАСЛИ?
Был бы хорош — уже в этом сезоне ездил бы в «Торо Россо» вместо Квята. В молодежной программе «Ред Булл» француз — единственный гонщик, готовый к «Формуле-1». Но скорость Пьера не впечатляла его руководство — в прошлом году он с
Вы, кстати,
«Гран-при Малайзии» Гасли провел добротно… Но очень средне. В квалификации остался 15-м, в гонке поднялся на позицию выше. Не выдерживал темп Карлоса Сайнса. Не отметился ни одним активным действием. Просто доехал от старта до финиша. Конечно, заслужил пару лестных слов —
ОСТАНЕТСЯ ЛИ КВЯТ В «ФОРМУЛЕ-1»?
Ладно, признаем — россиянина пока не зовут в другие команды. Но вот и в «Торо Россо» менять уфимца некем! Сайнс переходит в «Рено», Гасли — допустим — будет вторым пилотом. Кто станет первым?
Вариантов три:
— взять
— переманить
— посадить в кокпит протеже «Хонды», которая со следующего года будет поставлять «Торо Россо» двигатели.
Теперь анализируем:
— кроме Гасли в молодежке «Ред Булла» к «Формуле-1» банально никто не готов. Всем остальным парням по 16−17 лет, выступают они чуть ли не в картинге, до уровня «Гран-при» там даже близко никто не подошел.
— какой смысл
— «Хонда», может, и хотела бы
В сухом остатке — Квята менять некем. При огромном желании, конечно,
Скорее всего, россиянин останется. Вот только следующий год точно будет решающим. Из ямы надо выползать.
Еще раз — «Формула-1» слабаков не любит.