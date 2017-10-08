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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сироткин в числе 20 кандидатов на место напарника Квята на «Гран-при США»

«Ред Булл» продолжает поиски гонщика, который может заменить Пьера Гасли в «Торо Россо» на «Гран-при США», если французу придется поехать на финальный этап «Супер-формулы».

Источник: РИА "Новости"

Замена Гасли понадобится, если «Ред Булл» решит отправить его на финальный этап японского чемпионата ради новых партнеров из «Хонды». Французский пилот на пол-очка отстает от лидера чемпионата перед заключительным этапом.

В списке кандидатов 20 пилотов, включая резервного гонщика «Рено» Сергея Сироткина, а бывшего пилота «Торо Россо» Себастьена Буэми, который все еще связан контрактом с «Ред Буллом», а также Джозефа Ньюгардена.

По данным Motorsport, именно чемпион IndyCar в настоящий момент является главным кандидатом на замену Гасли на этап в Остине. Но договориться с ним будет непросто — американец связан контрактом с Penske, в составе которой в этом году стал обладателем титула в IndyCar. Вероятно, «Ред Булл» пытается подписать контракт с Ньюгарденом на сезон-2018, однако на какой стадии находятся переговоры, пока неизвестно.

Другими кандидатами на место Сайнса являются Паскаль Верляйн, экс-пилот «Манор» и победитель Indy 500 прошлого года Алекс Росси и ушедший из «Рено» Джолион Палмер.

Напомним, ранее в «Торо Россо» подтвердили, на «Гран-при США» вернется Даниил Квят, поскольку Карлос Сайнс досрочно покинул команду и в Остине выступит за «Рено».

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