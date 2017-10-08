Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
МОСКВА, 8 окт —
МОСКВА, 8 окт —
Хэмилтон в воскресенье был лучшим в гонке на автодроме «Сузука» с общим временем 1 час 27 минут 31,194 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+1,211), а тройку замкнул его партнер по команде австралиец Дэниел Риккьярдо (+9,679).
Полностью первая десятка пелотона выглядит так: 1. Хэмилтон; 2. Ферстаппен; 3. Риккьярдо; 4. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»,+10,580); 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», +32,622); 6. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия», +1.07,788); 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», +1.11,424); 8. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас», +1.28,953); 9. Ромен Грожан (Франция, «Хаас», +1.29,883); 10. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс», +1 круг).
Главный конкурент Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул в сезоне немец Себастьян Феттель из «Феррари» сошел с трассы на пятом круге гонки, также не смогли финишировать Нико Хюлькенберг из «Рено», Маркус Эрикссон (Заубер), Лэнс Стролл («Уильямс») и Карлос
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