Хэмилтон выиграл Гран-при Японии

Хэмилтон в воскресенье был лучшим в гонке на автодроме «Сузука» с общим временем 1 час 27 минут 31,194 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+1,211), а тройку замкнул его партнер по команде австралиец Дэниел Риккьярдо (+9,679).

Главный конкурент Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул в сезоне немец Себастьян Феттель из «Феррари» сошел с трассы на пятом круге гонки, также не смогли финишировать Нико Хюлькенберг из «Рено», Маркус Эрикссон (Заубер), Лэнс Стролл («Уильямс») и Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»). Для Сайнса, вылетевшего с трассы уже на первом круге, эта гонка была последней в «Торо Россо».