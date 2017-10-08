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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят вернётся в Формулу-1. Но что дальше?

Квят проведёт в Формуле-1 ещё минимум четыре Гран-при. Каковы теперь перспективы россиянина?

Что случилось?

Гоночный уик-энд Гран-при Японии принёс болельщикам Даниила Квята хорошие новости: появилась гарантия, что россиянин спустя два этапа вернётся за руль болида Формулы-1 и выступит не только в Гран-при США, но и на всех оставшихся этапах Ф-1. Ранее этот вопрос зависел от того, что концерн «Ред Булл» решит дальше сделать со сменщиком Квятом Пьером Гасли, но в итоге француз и россиянин как минимум на четыре гоночных уик-энда станут напарниками.

Дело в том, что заводская команда «Рено» всё же договорилась со своим нынешним пилотом Джолионом Палмером об условиях расторжения контракта. Не оправдавший надежд британец мог покинуть Формулу-1 ещё перед Гран-при Малайзии, но в итоге выступил на «Сепанге» и сейчас пропоёт лебединую песню в Японии.

Насколько можно судить, в «Торо Россо» были готовы заранее сразу отпустить своего гонщика Карлоса Сайнса на место Палмера в «Рено» — всё зависело лишь от того, расторгнут французы контракт с Джолионом или решат не платить британцу отпускные. Досрочный разрыв с Палмером произошёл, Сайнс получил возможность заранее познакомиться с командой, за которую ему выступать на правах аренды в сезоне-2018, а вакантное место в «Торо Россо» займёт Квят. Что же до Гасли, то он теперь точно пропустит финальный этап японской серии «Супер Формула» и составит компанию Даниилу и на Гран-при США (проходящим в один уик-энд с последними гонками «Супер Формулы»), и на трёх остальных этапах Ф-1 сезона-2017.

Почему так произошло?

То, что в «Рено» недовольны Палмером и хотели бы расстаться с ним в пользу Сайнса ещё до конца сзеона-2017, было Секретом Полишинеля. Не помогло тут и шестое место Джолиона на Гран-при Сингапура: даже в той гонке британец на самом деле был существенно медленнее Нико Хюлькенберга и забрался так высоко благодаря не только собственному пилотажу, но и многочисленным сходам соперников.

По слухам, перед Гран-при Малайзии Палмер был готов освободить собственный кокпит за шесть-семь миллионов долларов. Вероятно, спустя пару гонок «прайс» стал ниже, да и сам британец после успеха в Малайзии решил, что теперь может покинуть Ф-1 с высоко поднятой головой, и пошёл на скидку. А его команда уж очень хочет всё-таки достичь цели на сезон и занять пятое место в Кубке конструкторов. Так что Палмер и «Рено» договорились, а в «Ред Булл» подтвердили прежнюю готовность заранее отпустить Сайнса.

Сговорчивость «быков» и их младшей команды понятна. Во-первых, досрочная аренда Сайнса вполне могла быть согласована ещё в тот момент, когда стороны договорились о переходе Карлоса в «Рено» в 2018 году. Во-вторых, нынешний сезон для «Торо Россо» в любом случае получился не слишком удачным: команда пока ещё занимает шестое место в Кубке конструкторов, но вряд ли опередит «Уильямс» в споре за пятую позицию, а по скорости уступает и идущим седьмым и восьмым «Рено» и «Макларену». Так что пусть даже Сайнс принёс «Торо Россо» львиную долю очков, шанс на пополнение лицевого счёта не слишком большой.

При этом сам Карлос сейчас предсказуемо больше думает о грядущем сезоне в составе заводской команде «Рено», а не о том, как добарахтаться до конца 2017-го в «Торо Россо». В то же время самой команде и её владельцу было бы важно заранее сравнить новичка Формулы-1 Пьера Гасли и временно отстранённого Даниила Квята, чтобы принять окончательное решение о составе гонщиков на сезон-2018. Возвращение россиянина позволит понять, как Даниил отреагировал на жёсткое решение «быков» и можно ли делать на него ставку в следующем году.

Что делать Квяту?

Практически сразу после отстранения Квята мы написали большой текст о причинах падения формы талантливого россиянина и о вероятных шагах, которые могли бы позволить Даниилу вернуться на верный путь. Спустя пару недель многие пункты того материала остались актуальными.

Во-первых, Квяту точно не стоит психовать и стараться уже на Гран-при США показать 150 процентов собственного потенциала, чтобы «уничтожить» Гасли. Есть подозрение, что это скорее приведёт к ошибкам и авариям, чем к желаемому результату. Правильнее просто ехать в свою силу, условно на 98% потенциала. Судя по двум первым Гран-при Гасли, такого подхода вполне хватит, чтобы опережать Пьера.

Во-вторых, никуда не уходит вопрос с инженерной командой Даниила. Ради исправления прежних проблем и старта с чистого листа было бы здорово сменить гоночного инженера и заполучить к себе нынешнего инженера Сайнса (и своего бывшего, ещё из 2014 года) Марко Матассу. Квят уже настрадался от работы с молодыми и перспективными — было бы здорово увидеть результаты его сотрудничества с опытными людьми.

В-третьих, будет очень любопытно посмотреть, что сам Даниил скажет в дни Гран-при США. Как он отнёсся к решению «Ред Булл»? Какие уроки извлёк для себя? Видит ли проблемы, которые привели к подобной ситуации? Каким видит собственное будущее в программе «быков»? Даниил, время выйти из тени и двигаться вперёд и вверх.

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