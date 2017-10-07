Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
Вторым по итогам квалификации стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас. Третье место занял пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по решению команды в Японии не выступает. Гонка состоится в воскресенье.
Первая десятка пилотов по итогам квалификации выглядит следующим образом:
1. Хэмилтон (1.27,319),
2. Боттас (1.27,651),
3. Феттель (1.27,791),
4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», 1.28,306),
5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», 1.28,332),
6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 1.28,498),
7. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия», 1.29,111),
8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», 1.29,260),
9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс», 1.29,480),
10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», 1.30,687).