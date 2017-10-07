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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Японии.

Источник: AP 2017

Вторым по итогам квалификации стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас. Третье место занял пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по решению команды в Японии не выступает. Гонка состоится в воскресенье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая десятка пилотов по итогам квалификации выглядит следующим образом:

1. Хэмилтон (1.27,319),

2. Боттас (1.27,651),

3. Феттель (1.27,791),

4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», 1.28,306),

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», 1.28,332),

6. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари», 1.28,498),

7. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия», 1.29,111),

8. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», 1.29,260),

9. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс», 1.29,480),

10. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», 1.30,687).

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