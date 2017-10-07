В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Австрия3
Сербия2
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Ирландия2
Молдавия0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Италия1
Македония1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Лихтенштейн0
Израиль1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Испания3
Албания0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Хорватия1
Финляндия1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Турция0
Исландия3
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Косово0
Украина2
Хоккей. КХЛ
6.10
Сочи3
Барыс1
Хоккей. КХЛ
6.10
ХК Динамо1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
6.10
СКА3
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
6.10
НефтехимикОТ4
Югра5
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Грузия0
Уэльс1
Хоккей. КХЛ
6.10
Салават Юлаев1
Авангард3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Химки
Хоккей. КХЛ
6.10
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
6.10
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
6.10
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
«Ведомости»: сеть супермаркетов «Бахетле» выставлена на продажу
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
01:19 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии

Руководитель автогоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола полагает, что в гонке Гран-при Японии команды прибегнут к тактике двух пит-стопов.

Источник: РИА "Новости"

«В первый день свободных практик мы видели, что некоторые команды ехали с полными баками. Они хотели собрать информацию, особенно это касается «суперсофта». Но длинные серии не были завершены, так как на это просто не хватило времени. У нас нет данных об уровне износа шин, так что мы будем ждать третьей практики.

Мы полагаем, что нас ждёт гонка с тактикой двух пит-стопов. Один пит-стоп будет невыгоден. Такая стратегия означает преодоление очень больших отрезков, по крайней мере 18−20 кругов, на «суперсофте». В таком случае остаток гонки будет пройден на «софте», потому один пит-стоп неуместен.

Мы полагаем, что у нас есть некий износ на «суперсофте», так что преодоление больших участков на них не будет преимуществом. Потому здесь возможно два пит-стопа, — цитирует Изолу Autosport.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии
Сборная Украины победила Косово, сохранив шансы выйти на ЧМ-2018
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Италия упустила победу над Македонией в отборочном матче ЧМ
Роман Широков исключен из комитета профессионального футбола РФС
Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, проиграв Австрии
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь