В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии

Источник: РИА "Новости"

«В первый день свободных практик мы видели, что некоторые команды ехали с полными баками. Они хотели собрать информацию, особенно это касается «суперсофта». Но длинные серии не были завершены, так как на это просто не хватило времени. У нас нет данных об уровне износа шин, так что мы будем ждать третьей практики.

Мы полагаем, что нас ждёт гонка с тактикой двух пит-стопов. Один пит-стоп будет невыгоден. Такая стратегия означает преодоление очень больших отрезков, по крайней мере 18−20 кругов, на «суперсофте». В таком случае остаток гонки будет пройден на «софте», потому один пит-стоп неуместен.