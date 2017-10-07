В «Пирелли» предсказывают тактику двух пит-стопов в гонке Гран-при Японии
Руководитель автогоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола полагает, что в гонке
Руководитель автогоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола полагает, что в гонке
«В первый день свободных практик мы видели, что некоторые команды ехали с полными баками. Они хотели собрать информацию, особенно это касается «суперсофта». Но длинные серии не были завершены, так как на это просто не хватило времени. У нас нет данных об уровне износа шин, так что мы будем ждать третьей практики.
Мы полагаем, что нас ждёт гонка с тактикой двух
Мы полагаем, что у нас есть некий износ на «суперсофте», так что преодоление больших участков на них не будет преимуществом. Потому здесь возможно два пит-стопа, — цитирует Изолу Autosport.