Шумахер вернулся в кому

Источник: Reuters

Меньше месяца назад появились обнадеживающие новости о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэле Шумахере. По информации прессы, казалось, что дела у великого немца медленно, но верно идут на поправку. Увы, надежды оказались преждевременными.

Немецкое издание Auto-bild сообщило о том, что Шумахер продолжает находиться в своем доме в Швейцарии, подключен к аппарату искусственного дыхания, и шансов выкарабкаться осталось не так уж и много.

Он находится под постоянным присмотром нескольких врачей. К сожалению, четыре года тяжелого состояния сказались и на его общих физических данных. Рост 48-летнего Шумахера уменьшился со 174 до 160 см, а вес — с 74 до 45 кг.

«К сожалению, он в коме, из последних сил он борется за жизнь. У него не слишком много шансов. Все близкие постоянно рядом с ним, но очень тяжело видеть происходящее, — приводит издание слова одного из родственников самого титулованного пилота «Формулы-1».

По просьбе семьи семикратного чемпиона, представители СМИ не беспокоят родных и близких спортсмена, и его пребывание в Швейцарии держится в режиме строжайшей секретности, так как в последние годы появляется слишком много противоречивых новостей о состоянии здоровья Шумахера. Единственным человеком, не являющимся родственником Шумахера, который имеет доступ к спортсмену и к его семье, стал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

С 1994 по 2007 год Тодт был генеральным менеджером «Феррари», и вместе с Михаэлем пять раз выиграл чемпионат.

Недавно в сентябре появилась информация о том, что семья чемпиона приняла решение перевезти его в США в знаменитую клинику Марка Уикса в Далласе, штат Техас. Доктор Уикс хорошо известен и за пределами Америки. Он является одним из лучших специалистов в области нейрохирургии, и новости о возможном переезде за океан вдохнули надежду в сердца близких Шумахера.

К сожалению, сегодняшние вести оказались малоутешительными, и теперь остается ждать, сможет ли организм выдающегося чемпиона справиться с тяжелой травмой.

Напомним, что страшную травму Шумахер получил в декабре 2013 года. Он отдыхал на горнолыжном курорте во французском Мерибеле со своим сыном Миком.

Во время спуска по горнолыжной трассе автогонщик решил срезать путь и вышел на «натуральный» снег, где упал и ударился головой о камень.

Удар был настолько сильным, что чемпиона не спас даже шлем. Шумахер был доставил в ближайшую клинику в Гренобле, где ему была диагностирована травма головного мозга, и спортсмена поместили в искусственную кому. В 2014 году врачи передавали обнадеживающие новости, заявляя что состояние спортсмена стабилизировалось и он демонстрировал признаки возвращения в сознание.

В июне 2014 года Шумахера был выведен из комы и переведен госпиталь в Швейцарской Лозанне, а уже в сентябре он вернулся домой. Через два года его личный адвокат Феликс Дамм, наконец, пролил луч света на положение своего клиента, и заявил, что он не может ходить и до сих пор находится в тяжелом состоянии. Дамм пошел на такой шаг, чтобы опровергнуть многочисленные слухи и новости в СМИ.

Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году, но стартовал лишь в шести гонках. Свой первый полноценный сезон он провел в 1992 году за команду «Бенеттон» и сразу же завершил чемпионат на высоком третьем месте. Двумя годами позже немецкий вундеркинд выиграл свой первый титул чемпиона мира, а в 1995-м его защитил.

Затем немец перешел в «Феррари» к Жану Тодту, и именно со «скудерией» связаны все самые громкие успехи великого немца. С 2000 по 2004 году Шумахер пять раз подряд выиграл чемпионат мира и стал единственным в истории семикратным чемпионом «Формулы-1». По окончании сезона-2012 Михаэль объявил о завершении профессиональной карьеры.