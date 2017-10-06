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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас потеряет пять мест на старте гонки ГП Японии из-за замены коробки передач

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при Японии.

Источник: РИА "Новости"

Такой штраф финн получит за незапланированную замену коробки передач (КП), сообщает F1i. Предыдущая КП не отработала шесть Гран-при, как того требуют правила Формулы-1.

Отметим, что Боттас показал пятое время на первой тренировке Гран-при Японии, проходившей на сухой трассе, тогда как его напарник Льюис Хэмилтон показал второй результат. На второй практике, сокращённой из-за сильного дождя, финн не смог проехать быстрый круг.

Отмечается, что Льюис Хэмилтон, а также пилот «Хааса» Кевин Магнуссен и гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший тоже получат новые коробки передач, но без штрафа.

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