Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Боттас потеряет пять мест на старте гонки ГП Японии из-за замены коробки передач
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять мест на стартовой решётке
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас потеряет пять мест на стартовой решётке
Такой штраф финн получит за незапланированную замену коробки передач (КП), сообщает F1i. Предыдущая КП не отработала шесть
Отметим, что Боттас показал пятое время на первой тренировке
Отмечается, что Льюис Хэмилтон, а также пилот «Хааса» Кевин Магнуссен и гонщик «Торо Россо» Карлос