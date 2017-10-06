Пилот «Ф-1» Карлос Сайнс потеряет 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии

Гонщик оштрафован за замену элементов силовой установки: он получил шестой за сезон мотор-генератор MGU-H, пятый двигатель внутреннего сгорания и пятую турбину.

В пятницу в первой свободной практике Сайнс попал в аварию и сильно повредил болид, поэтому возможны дальнейшие замены и последующие за ними санкции.