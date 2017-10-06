Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Пилот «Ф-1» Карлос Сайнс потеряет 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии
Пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» испанец Карлос
Пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» испанец Карлос
Гонщик оштрафован за замену элементов силовой установки: он получил шестой за сезон
В пятницу в первой свободной практике Сайнс попал в аварию и сильно повредил болид, поэтому возможны дальнейшие замены и последующие за ними санкции.
Гонка 16-го этапа чемпионата «Формулы-1»