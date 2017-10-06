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10:33 (мск), источник: Р-Спорт

Пилот «Ф-1» Карлос Сайнс потеряет 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии

Пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс-младший будет оштрафован на 20 позиций на стартовой решетке Гран-При Японии, сообщает autosport.com.

Источник: Reuters

Гонщик оштрафован за замену элементов силовой установки: он получил шестой за сезон мотор-генератор MGU-H, пятый двигатель внутреннего сгорания и пятую турбину.

В пятницу в первой свободной практике Сайнс попал в аварию и сильно повредил болид, поэтому возможны дальнейшие замены и последующие за ними санкции.

Гонка 16-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Японии пройдет в воскресенье на автодроме «Судзука».

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