Алонсо: «Ред Булл» доказал, что с двигателем «Рено» можно побеждать

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В Крыму массово изымают землю
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Северная Ирландия1
Германия3
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Сан-Марино0
Норвегия8
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Черногория0
Дания1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Румыния3
Казахстан1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Англия1
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Мальта1
Литва1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Шотландия1
Словакия0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
5.10
Слован0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
5.10
ЦСКА3
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
5.10
Витязь4
Динамо Р1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
5.10
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
5.10
Иран2
Того0
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Скидки на квартиры растут уже три года
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Алонсо: «Ред Булл» доказал, что с двигателем «Рено» можно побеждать

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отдал должное работе «Ред Булл», отметив не только двигатель «Рено», но и шасси австрийской команды.

Источник: РИА "Новости"

«Уже в Монце мы видели очень хорошее выступление «Ред Булл», что нас порадовало, но в Малайзии они сделали ещё один шаг вперёд. Они оказались лучше «Мерседеса» без дождя и без каких-либо особенных стратегий, так что это хорошо. В то же время тем самым они бросили вызов «Макларену», потому что их машина эффективна и шасси очень впечатляет.

Нам нужно убедиться, что мы верно работаем над шасси, потому что «Ред Булл» доказал, что на двигателе «Рено» можно побеждать. Нам нужно соответствующее шасси, и это вызов для нас. Вызов и в том, как «Макларену» оказаться впереди «Ред Булл», но «Макларен» не должен бояться такой конкуренции, потому что мы должны быть лучше любой команды, — приводит слова испанца Sky Sports.

 Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек
Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018
Сборная Англии вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе в Японии
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Джанлуиджи Буффон представил новую форму сборной Италии (фото)
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь