Алонсо: «Ред Булл» доказал, что с двигателем «Рено» можно побеждать

«Уже в Монце мы видели очень хорошее выступление «Ред Булл», что нас порадовало, но в Малайзии они сделали ещё один шаг вперёд. Они оказались лучше «Мерседеса» без дождя и без каких-либо особенных стратегий, так что это хорошо. В то же время тем самым они бросили вызов «Макларену», потому что их машина эффективна и шасси очень впечатляет.