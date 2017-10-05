Масса хочет знать о решении «Уильямса» до Гран-при Бразилии

Источник: РИА "Новости"

Позиции Лэнса Стролла в команде остаются незыблемыми, ситуация с возрастным бразильцем немного иная. На данный момент основными претендентами на его место являются Роберт Кубица и Пол ди Реста, которые вскоре проведут тестовые заезды за команду из Гроува.

Бразилец уверяет, что спокоен, невзирая на всё это, вместе с тем признавая, что хотел бы определиться с будущим как можно раньше.

«Я расслаблен и получаю удовольствие, пытаясь показать лучшее, на что способен. У нас нет дедлайна, но, думаю, и для меня, и для команды было бы хорошо узнать какую-то информацию о происходящем до Гран-при Бразилии», — приводит слова Массы Crash.