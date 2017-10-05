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23:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Масса хочет знать о решении «Уильямса» до Гран-при Бразилии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса до сих пор не знает, будет ли выступать в «Больших призах» в следующем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Позиции Лэнса Стролла в команде остаются незыблемыми, ситуация с возрастным бразильцем немного иная. На данный момент основными претендентами на его место являются Роберт Кубица и Пол ди Реста, которые вскоре проведут тестовые заезды за команду из Гроува.

Бразилец уверяет, что спокоен, невзирая на всё это, вместе с тем признавая, что хотел бы определиться с будущим как можно раньше.

«Я расслаблен и получаю удовольствие, пытаясь показать лучшее, на что способен. У нас нет дедлайна, но, думаю, и для меня, и для команды было бы хорошо узнать какую-то информацию о происходящем до Гран-при Бразилии», — приводит слова Массы Crash.

Проведение Гран-при Бразилии запланировано с 10 по 12 ноября. В нынешнем сезоне Масса занимает 11-е место в общем зачёте, имея в активе 33 очка и опережает партнёра по команде, Лэнса Стролла, всего на одно очко.

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