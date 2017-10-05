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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Феттель: Последние два года «Феррари» был плох в Японии, надеюсь, всё поменяется

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал последние неудачи команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии.

Источник: Reuters

«Конечно, две предыдущие гонки сложились неудачно, но мы будем продолжать тяжело работать. Самым неправильным в этой ситуации было бы спрятать голову в песок. Главное, что у нас хорошая машина. У нас есть шансы в борьбе за титул и их надо использовать. Я не испытываю разочарования, я уверен в будущем.

Что касается гонки в Японии, то до неё ещё много времени и нам предстоит хорошо поработать. Последние пару лет мы не были конкурентоспособными на «Сузуке», надеюсь, что в этом году всё будет иначе. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я уверен в болиде, — цитирует Феттеля официальный сайт Формулы-1.

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