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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: Надеюсь, «Мерседес» удастся обогнать «Феррари»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон отметил, что трасса «Сузука» лучше подойдёт именно их машине. Лидер чемпионата мира добавил, что основными соперниками на предстоящем этапе будут пилоты «Феррари» и «Ред Булл».

Источник: AP 2017

«Мне нужна конкурентоспособная машина, мне предстоит соперничать с «Феррари», в прошлый уик-энд представившей немало обновлений, и «Ред Булл», применяющей гибкие крылья. Мы должны стараться опережать их при любых обстоятельствах.

Трасса в Японии лучше подходит нашей машине, но будет любопытно посмотреть, на что способна «Феррари». В прошлой гонке Феттель стартовал последним, и мы видели, как он пробивался вперёд, пусть и не смог нас догнать. Всё это интересно, но, надеюсь, нам удастся обогнать «Феррари», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

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