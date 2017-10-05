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https://sport.mail.ru/news/formula1/31227957/
5 октября 2017, 11:45 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

«Мерседес» намерен заключить контракт с Ферстаппеном в 2019 году

ТАСС, 5 октября. Немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» планирует заключить контракт с пилотом «Ред Булл» голландцем Максом Ферстаппеном в 2019 году. Об этом сообщает Би-би-си.

Голландский пилот выступает в Формуле-1 с 2015 года. Увеличить
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««Мерседес» уже на полпути к подписанию Ферстаппена в сезоне-2019, — говорится в сообщении издания. — Нынешние работодатели Ферстаппена ["Ред Булл"] нуждаются в быстром и победоносном автомобиле, чтобы удержать его.

Макс Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года, он начал свою карьеру в престижной гоночной серии в дочерней команде «Ред Булл» «Торо Россо». В основную команду голландец перешел в 2016 году, заменив по ходу сезона российского пилота Даниила Квята. 15 мая 2016 года в возрасте 18 лет Ферстаппен выиграл гонку испанского этапа Гран-при и стал самым молодым победителем Гран-при в истории «королевских» гонок.
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