«Мерседес» намерен заключить контракт с Ферстаппеном в 2019 году
ТАСС, 5 октября. Немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» планирует заключить контракт с пилотом «Ред Булл» голландцем Максом Ферстаппеном в 2019 году. Об этом сообщает
Би-би-си.
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««Мерседес» уже на полпути к подписанию Ферстаппена в сезоне-2019, — говорится в сообщении издания. — Нынешние работодатели Ферстаппена ["Ред Булл"] нуждаются в быстром и победоносном автомобиле, чтобы удержать его.
Макс Ферстаппен выступает в «Формуле-1» с 2015 года, он начал свою карьеру в престижной гоночной серии в дочерней команде «Ред Булл» «Торо Россо». В основную команду голландец перешел в 2016 году, заменив по ходу сезона российского пилота Даниила Квята. 15 мая 2016 года в возрасте 18 лет Ферстаппен выиграл гонку испанского этапа
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