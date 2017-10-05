«Мерседес» намерен заключить контракт с Ферстаппеном в 2019 году

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««Мерседес» уже на полпути к подписанию Ферстаппена в сезоне-2019, — говорится в сообщении издания. — Нынешние работодатели Ферстаппена ["Ред Булл"] нуждаются в быстром и победоносном автомобиле, чтобы удержать его.