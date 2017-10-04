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4 октября 2017, 20:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: На Гран-при Японии «Макларен» может оказаться перед сложным выбором

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо подчеркнул, что на Гран-при Японии команда может столкнуться с диллемой: если на болид будут установлены новые спецификации силовой установки, то пилотов ждут штрафные санкции и им придётся начинать гонку с хвоста пелотона.

Пилот <span class=error>Макларен</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> подчеркнул что на <nobr>Гран-при </nobr>Японии команда может столкнуться с <span class=error>диллемой</span>: если на болид будут установлены новые спецификации силовой установки то пилотов ждут штрафные санкции и им придётся начинать гонку с хвоста <span class=error>пелотона</span>. Увеличить
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«Это домашний этап “Хонды”, так что наша цель — хорошо выступить на этапе в Японии. Мы понимаем, насколько эта гонка важна для команды. 30−40 процентов наших инженеров — японцы, и для них Гран-при Японии — особенный момент.

Если у “Хонды” есть новые компоненты силовой установки и мы установим их на болид, то будем вынуждены стартовать последними из-за штрафов. Сложный выбор, что лучше — стартовать последними, с лишними лошадиными силами или попытаться провести идеальный уик-энд и постараться заработать очки. Но это зависит не только от нас. Инженеры “Хонды” скажут, есть ли у них новые спецификации двигателя, и выскажут своё мнение, стоит ли ими воспользоваться», — цитирует Алонсо Autosport.
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