Алонсо: На Гран-при Японии «Макларен» может оказаться перед сложным выбором
Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо подчеркнул, что на
Гран-при Японии команда может столкнуться с диллемой: если на болид будут установлены новые спецификации силовой установки, то пилотов ждут штрафные санкции и им придётся начинать гонку с хвоста пелотона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это домашний этап “Хонды”, так что наша цель — хорошо выступить на этапе в Японии. Мы понимаем, насколько эта гонка важна для команды. 30−40 процентов наших инженеров — японцы, и для них
Если у “Хонды” есть новые компоненты силовой установки и мы установим их на болид, то будем вынуждены стартовать последними
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