Алонсо: На Гран-при Японии «Макларен» может оказаться перед сложным выбором

«Это домашний этап “Хонды”, так что наша цель — хорошо выступить на этапе в Японии. Мы понимаем, насколько эта гонка важна для команды. 30−40 процентов наших инженеров — японцы, и для них Гран-при Японии — особенный момент.



Если у “Хонды” есть новые компоненты силовой установки и мы установим их на болид, то будем вынуждены стартовать последними из-за штрафов. Сложный выбор, что лучше — стартовать последними, с лишними лошадиными силами или попытаться провести идеальный уик-энд и постараться заработать очки. Но это зависит не только от нас. Инженеры “Хонды” скажут, есть ли у них новые спецификации двигателя, и выскажут своё мнение, стоит ли ими воспользоваться», — цитирует Алонсо Autosport.