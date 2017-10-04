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4 октября 2017, 20:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг поработает экспертом на телеканале Sky во время Гран-при Японии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг присоединится к команде экспертов телеканала Sky во время Гран-при Японии. Этап на трассе «Сузука» пройдёт с 6 по 8 октября.

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг присоединится к команде экспертов телеканала Sky во время Гран-при Японии. Увеличить
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«Рад подтвердить, что присоединюсь к команде Sky F1 в выходные. С того момента, как я завершил карьеру, я редко посещаю этапы чемпионата, так что с удовольствием принял приглашение.

В 2016 году я одержал победу в Японии и с нетерпением жду шанса поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями о “Сузуке”. Это потрясающая трасса, здесь великолепная поддержка трибун. Будет здорово поблагодарить зрителей за поддержку на протяжении долгих лет», — цитирует Росберга SkySports.
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