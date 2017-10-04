На трансферном рынке Формулы-1 остались две основные интриги: сохранит ли Даниил Квят своё место в «Торо Россо» и кто станет напарником Лэнса Стролла в «Уильямсе». Ситуация в «телятах» неоднократно разобрана, ждём свежих новостей от Хельмута Марко. Насчёт «Уильямса» подоспели новости: команда организует двухдневные тесты машины 2014 года в Венгрии, на которых сравнит Роберта Кубицу и Пола ди Ресту. Такие испытания доказывают: в «Уильямсе» всё очень плохо.

Масса и «Уильямс»: брак без любви

Немного о раскладах. Всем понятно, что Лэнс Стролл своё место в команде сохранит — учитывая вливания его отца, оцениваемые в несколько десятков миллионов долларов. Да и выглядит канадец отнюдь не безнадёжно. Таким образом, сохраняется вторая вакансия — место в болиде, которое сейчас занимает Фелипе Масса.

Тот факт, что контракт с бразильцем до сих пор не продлён, свидетельствует, что в «Уильямсе» не считают Фелипе сокровищем, за которое нужно держаться. Год назад команда была готова отправить Массу на пенсию, и спустя сезон мнение руководства не слишком изменилось. Да, бразилец по-прежнему способен приносить очки и выдавать сильные гонки, но «Уильямс» не связывает с Фелипе будущее и изучает другие варианты.

Беда команды, что у неё связаны руки: падение результатов после 2014 года не позволяет «Уильямсу» переманить таких лакомых кандидатов, как, к примеру, Серхио Перес, или вдохновить на продолжение карьеры Дженсона Баттона. Очевидно, ушёл в прошлое фантастический вариант с Фернандо Алонсо. Не получится и взять в пару к Строллу яркого молодого гонщика: сказывается контракт титульного спонсора с «Мартини», требующей, чтобы хотя бы один пилот был старше 25 лет. Насколько можно судить, договорённость на сей счёт неофициальная, но огорчать итальянцев «Уильямс» не хочет — не зря же год назад контракт со Строллом был подтверждён лишь тогда, когда Лэнсу исполнилось 18.

Готов ли Кубица?

Итак, «Уильямс» не хочет держать ветерана Массу, не смог заинтересовать опытных и быстрых гонщиков и не имеет права подписывать перспективную молодёжь (например, наиболее логичного в сложившейся ситуации Паскаля Верляйна: протеже «Мерседеса» и экс-чемпиону DTM 18 октября исполнится только 23 года).



В такой ситуации Падди Лоу вдруг обнаружил, что выбирать особо не из кого. Помимо Массы в шорт-лист попали Кубица и резервист команды Пол ди Реста, в прессе также назывались кандидатуры Джолиона Палмера и Маркуса Эрикссона. Палмеру 26, Эрикссону 27, у них есть спонсоры, но брать столь откровенных рента-драйверов совсем уж несолидно. Так что остаются Кубица и ди Реста, между которыми будет устроена «перестрелка».



О положении поляка все знают. Роберт как мог восстановился после чудовищной аварии в ралли и провёл весьма достойные тесты в составе «Рено», однако когда у французов появился вариант с арендой Карлоса Сайнса, то они моментально завершили свой рисковый роман с Робертом. Реальные возможности поляка сейчас знают только он сам и представители «Рено». Как видим, показатели Кубицы не настолько впечатлили французов, чтобы рискнуть и подписать контракт. Роберт может ехать быстро, но сохраняются вопросы по управлению машиной на некоторых трассах, а также по стабильности на длинных сериях кругов.

Антихайп по ди Ресте

Ди Реста — вариант куда более понятный. Титул чемпиона DTM, три сезона в Формуле-1, долгий опыт работы с «Уильямсом» — казалось бы, что не так? Если вспомнить детали, то многое. В двух из трёх сезонах в Ф-1 ди Реста проигрывал напарникам Сутилю и Хюлькенбергу, а когда на третий опередил вернувшегося Адриана, то всё равно был без сожалений уволен «Форс Индия» и не получил предложений от других команд. За три года Пол запомнился как стабильный, добротный пилот, но без какой-то божьей искры.



После возвращения в DTM былых успехов ди Реста уже не добивался. 15-е место в 2014 году, восьмое в 2015-м (Верляйн на «Мерседесе» тогда стал чемпионом), пятое в 2016-м (достойно — впереди из мерседесовцев оказался только Роберт Уикенс) и пока десятое в 2017-м. Не слишком завораживает, не правда ли?

Главным аргументом в пользу шотландца почему-то называют его выступление на Гран-при Венгрии, когда ди Реста уже после всех тренировок экстренно заменил заболевшего Массу. Ваш автор ни тогда, ни сейчас не понял восторгов в адрес Пола. Да, условия были сложными и ждать сильного результата было глупо, но что сверхъестественного показал ди Реста? В квалификации он проиграл Строллу семь с половиной десятых, в гонке до схода ехал 18-м. Да, более-менее адаптировался к новой для себя технике и ехал довольно стабильно, но в чём сенсация-то? Скорее похоже на традиционную для британской прессы попытку восхититься собственным пилотом без особых на то оснований.



На данный момент ди Реста — это вариант проверенного середняка, но не гонщика, способного тащить «Уильямс» вверх. Когда такой кандидат становится для команды одним из основных, это странно и печально.

Роберт, верим