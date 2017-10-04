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4 октября 2017, 14:19 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко: «Ред Булл» думает о возможной замене Риккардо

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает возможности ухода Даниэля Риккардо из австрийской команды в 2019 году.

Советник Ред <span class=error>Булл</span> Хельмут Марко не исключает возможности ухода <span class=error>Даниэля</span> Риккардо из австрийской команды в 2019 году. Увеличить
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«У Ферстаппена более долгосрочный контракт. Но Риккардо уже на рынке. Мы должны искать альтернативы. Мы не можем позволить себе быть неготовыми к этому», — цитирует Марко немецкое издание Auto Motor und Sport.

В следующем сезоне в «Рено» из «Торо Россо» переходит Карлос Сайнс-младший, права на которого остаются у «Ред Булл». А это значит, что в 2019 году австрийская команда может вернуть его.
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