Марко: «Ред Булл» думает о возможной замене Риккардо
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает возможности ухода Даниэля Риккардо из австрийской команды в 2019 году.
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«У Ферстаппена более долгосрочный контракт. Но Риккардо уже на рынке. Мы должны искать альтернативы. Мы не можем позволить себе быть неготовыми к этому», — цитирует Марко немецкое издание Auto Motor und Sport.
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