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3 октября 2017, 22:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Владелец «Форс Индия» Маллья вновь арестован

Владелец команды «Форс Индия» Виджай Маллья вновь был арестован британской полицией. На этот раз бизнесмену вменяется отмывание денег, при этом часть средств была списана как раз на команду Формулы-1.

Владелец команды Форс Индия <span class=error>Виджай</span> <span class=error>Маллья</span> вновь был арестован британской полицией. Увеличить
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Позже Маллья был освобождён под залог, сообщает в личном блоге на ресурсе Wordpress обозреватель Джо Сейвард.

Ранее Маллья уже был задержан полицией Соединённого Королевства. Тогда его обвиняли в мошенничестве, связанном с авиакомпаниями, которые уже прекратили деятельность. Подозрение в финансовых махинации Малльи вынудило правительство Индии сделать запрос в Великобританию по вопросу экстрадиции обвиняемого. Однако глава «Форс Индия» всячески затягивает этот момент. Слушание относительно экстрадиции состоится 4 декабря.
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