Виталий Петров: Один сход Хэмилтона может многое изменить в общем зачете

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«Возможно, в «Ред Булл» наконец-то смогли заставить свое шасси работать более эффективно с помощью новинок, — приводит Motorsport.com слова Петрова. — Ведущие команды привозят новые элементы на практически каждую гонку, и в «Ред Булл» могли найти какие-то эффективные решения, позволившие им подтянуться к «Феррари» и «Мерседес». Хотя я уверен, что справиться со Скудерией, если бы уик-энд для команды прошел гладко, было бы намного сложнее.

Хэмилтон увеличил свой отрыв от Феттеля, но 34 очка — это еще не решающее преимущество. Да, это действительно немало, но впереди еще пять гонок — один сход Льюиса в любой из них может многое изменить, а если таких сходов будет больше, то ситуация просто перевернется с ног на голову. Говорить о том, что борьба закончена, еще очень рано.

Напомним, победу на Гран-при Малайзии одержал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Его партнер австралиец Даниэль Риккардо занял третье место.

За пять этапов до окончания сезона отставание немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» от лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» увеличилось до 34 очков.