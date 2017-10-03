Виталий Петров: Один сход Хэмилтона может многое изменить в общем зачете
Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался об успехе пилотов «Ред Булл» на
Гран-при Малайзии, а также оценил шансы немца Себастьяна Феттеля догнать в личном зачете британца Льюиса Хэмилтона.
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Видимо, что-то случилось...
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«Возможно, в «Ред Булл»
Хэмилтон увеличил свой отрыв от Феттеля, но 34 очка — это еще не решающее преимущество. Да, это действительно немало, но впереди еще пять гонок — один сход Льюиса в любой из них может многое изменить, а если таких сходов будет больше, то ситуация просто перевернется с ног на голову. Говорить о том, что борьба закончена, еще очень рано.
Напомним, победу на
За пять этапов до окончания сезона отставание немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» от лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» увеличилось до 34 очков.
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