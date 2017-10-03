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3 октября 2017, 19:13 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

В «Ред Булл» опровергли слухи о приходе Кубицы в «Торо Россо»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о возвращении в «Формулу-1» Роберта Кубицы в качестве пилота «Торо Россо».

Глава Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> опроверг информацию о возвращении в Формулу-1 Роберта <span class=error>Кубицы</span> в качестве пилота <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span>. Увеличить
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Сообщения о возвращении 32-летнего польского гонщика в «королевские гонки» возникали на фоне предстоящей аренды Карлоса Сайнса в «Рено» а также отстранении Даниила Квята. При этом у итальянской команды, помимо Пьера Гасли, нет молодых пилотов, готовых к выступлению на таком уровне.

— Мне кажется, наиболее реальный вариант для Роберта — «Уильямс», — цитирует Sky Sports Хорнера. — Надеюсь, что это произойдет. То, что мы увидели во время тестов в Венгрии, было впечатляюще. Вернувшись за руль, он продемонстрировал свою целеустремленность. Было бы здорово, если бы он вернулся в «Формулу-1».
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