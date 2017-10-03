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3 октября 2017, 19:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Мне не хватает советов Шумахера, он всегда будет первым номером

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал об отношении к семикратному чемпиону Формулы-1, бывшему пилоту Скудерии Михаэлю Шумахеру.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> рассказал об отношении к семикратному чемпиону Формулы-1 бывшему пилоту <span class=error>Скудерии</span> <span class=error>Михаэлю</span> <span class=error>Шумахеру</span>. Увеличить
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«Я увидел его выступление, и у меня пошли мурашки по коже. Он был кумиром моего детства и всегда будет моим идолом. Мне не хватает его советов. Это было великолепно, они могли подойти под любые условия и обязательно бы сработали.

Он всегда будет первым номером. Помню, как встретил его первый раз. Я даже не мог открыть рот, я был очень напряжён. Он не просто пилот, он вывел «Феррари» в топ. Шумахер из тех людей, у которого есть ответы на все вопросы.

Что касается сведений о его нынешнем состоянии, то мы должны уважать его личную жизнь, — приводит слова Феттеля Corriere della sera.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте в конце 2013 года, после чего впал в кому. С тех пор сведения о его состоянии здоровья поступают крайне редко.
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