Феттель: Мне не хватает советов Шумахера, он всегда будет первым номером
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал об отношении к семикратному чемпиону Формулы-1, бывшему пилоту Скудерии Михаэлю Шумахеру.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я увидел его выступление, и у меня пошли мурашки по коже. Он был кумиром моего детства и всегда будет моим идолом. Мне не хватает его советов. Это было великолепно, они могли подойти под любые условия и обязательно бы сработали.
Он всегда будет первым номером. Помню, как встретил его первый раз. Я даже не мог открыть рот, я был очень напряжён. Он не просто пилот, он вывел «Феррари» в топ. Шумахер из тех людей, у которого есть ответы на все вопросы.
Что касается сведений о его нынешнем состоянии, то мы должны уважать его личную жизнь, — приводит слова Феттеля Corriere della sera.
Михаэль Шумахер получил
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