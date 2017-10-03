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3 октября 2017, 15:16 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» и «Мерседес» готовы предложить Ферстаппену контракт на $ 26 млн в год

Победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Малайзии, проходившем в Сепанге, привела к усилению интереса к его персоне со стороны команд «Мерседес» и «Феррари», утверждает London Evening Standard.

Победа пилота Ред Булл Макса Ферстаппена на Гран-при Малайзии проходившем в Сепанге привела к усилению интереса к его персоне со стороны команд Мерседес и Феррари утверждает London Evening Standard. Увеличить
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Сообщается, что эти конюшни готовы сделать голландца одним из самых богатых пилотов в этом спорте, предложив ему контракт на £ 20 млн ($ 26,57 млн) в год.

Предполагается, что в потенциальных переговорах преимущество будет у «Мерседеса», поскольку отец Макса Йос Ферстаппен является другом руководителя немецкой команды Тото Вольфа.
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