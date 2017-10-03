«Феррари» и «Мерседес» готовы предложить Ферстаппену контракт на $ 26 млн в год

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Сообщается, что эти конюшни готовы сделать голландца одним из самых богатых пилотов в этом спорте, предложив ему контракт на £ 20 млн ($ 26,57 млн) в год.



Предполагается, что в потенциальных переговорах преимущество будет у «Мерседеса», поскольку отец Макса Йос Ферстаппен является другом руководителя немецкой команды Тото Вольфа.