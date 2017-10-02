Малайзия может вернуться в календарь Формулы-1
Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун подчеркнул, что Гран-при Малайзии может вернуться в чемпионат мира Формулы-1, если ситуация станет более экономически благоприятной.
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«Мы принимали гонки Формулы-1 на протяжении девятнадцати лет, видели много захватывающих гонок. За это время нам стало понятно, чего хотят болельщики — видеть местных пилотов в гонках. Расходы на проведение этапа постоянно росли, с экономической точки зрения проведение
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