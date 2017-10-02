Малайзия может вернуться в календарь Формулы-1

«Мы принимали гонки Формулы-1 на протяжении девятнадцати лет, видели много захватывающих гонок. За это время нам стало понятно, чего хотят болельщики — видеть местных пилотов в гонках. Расходы на проведение этапа постоянно росли, с экономической точки зрения проведение гран-при становилось все менее привлекательным. Мы решили расторгнуть контракт, но это не значит, что мы не изменим это решение в будущем, если что-то изменится», — цитирует Наджиба Туна The Star.