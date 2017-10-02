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https://sport.mail.ru/news/formula1/31198722/
2 октября 2017, 22:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Малайзия может вернуться в календарь Формулы-1

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун подчеркнул, что Гран-при Малайзии может вернуться в чемпионат мира Формулы-1, если ситуация станет более экономически благоприятной.

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«Мы принимали гонки Формулы-1 на протяжении девятнадцати лет, видели много захватывающих гонок. За это время нам стало понятно, чего хотят болельщики — видеть местных пилотов в гонках. Расходы на проведение этапа постоянно росли, с экономической точки зрения проведение гран-при становилось все менее привлекательным. Мы решили расторгнуть контракт, но это не значит, что мы не изменим это решение в будущем, если что-то изменится», — цитирует Наджиба Туна The Star.
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