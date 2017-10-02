«Характер может стоить Феттелю чемпионства». СМИ — о Гран-при Малайзии
«Характер может стоить Феттелю чемпионства». СМИ — о
Гран-при Малайзии.
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Макс Ферстаппен одержал вторую победу в Формуле-1 и снова заставил всех говорить о себе, в то же время главные герои текущего сезона — Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон — столкнулись в Малайзии с проблемами. И неясно, чьи серьёзнее.
«Бесстрашным стилем напоминает Шумахера».
Хотя пилотом дня по итогам
«Ферстаппен уверенно контролировал гонку, ни в чём не уступив Хэмилтону, и за рулём конкурентоспособной машины раскрыл весь свой талант. Зимой Ферстаппен рассчитывал бороться за чемпионство, но сезон сложился для него довольно тяжело. Однако эта победа демонстрирует, что несмотря на разочарования предыдущих гонок, Макс сохраняет голову холодной. Он пилотировал умело и зрело — словно не ему только в этот
«Стоит упомянуть, что в первый раз Ферстаппен победил, когда место в “Ред Булл” потерял Квят. Во второй раз Макс выиграл, когда Квята отстранили от гонки ради нового юниора», — добавляет Ричард Роуз из Planet F1.
«Всё равно хороший результат»
Лучшее время в субботней квалификации принесло Хэмилтону 70-й поул в Формуле-1, но победить в воскресенье британец не смог — «Ред Булл» оказался заметно быстрее «Мерседеса», шансов у Льюиса не было. Лидер чемпионата, тем не менее, должен быть рад тому, что укрепил своё преимущество. «Хэмилтон, очевидно, не очень доволен тем, что упустил возможность оторваться от Феттеля больше, чем на шесть очков. Но это всё равно хороший результат, учитывая, что “Мерседес” на “Сепанге” был лишь третьей по скорости машиной», — отмечает Sky Sports.
Этап в Малайзии продемонстрировал, что «Мерседес» испытывает проблемы на куда большем спектре трасс, чем казалось ранее. «На двух совершенно разных трассах — в Сингапуре и Малайзии — W08 оказывалась медленнее “Феррари”, — напоминает эксперт SkySports Мартин Брандл. — По
К слову, для Боттаса этот
«Гонщики — мастера выдумывания оправданий, но не ВалттериБоттас. Его
«Характер может стоить Феттелю чемпионства»
Себастьян Феттель в Малайзии провёл очень сильную гонку — с последнего места немец прорвался на четвёртую позицию и лишь
«“Феррари” быстра, но ненадёжна. Райкконен даже не смог стартовать, а Феттель остановился в шаге от подиума, что лишь усилило боль от упущенной победы. Проблемы с надёжностью не могут не беспокоить, зато скорость машины в “Сепанге” позволяет сохранить надежду на борьбу за чемпионство», — пишет на страницах.
LaGazzettadelloSportАндреаКремонези. «Две поломки за два дня — это слишком много, чтобы ни было тому причиной», — заявляет авторитетный эксперт Лео Туррини.
В то же время Мартин Брандл не разделяет итальянских восторгов по поводу Себа. Эксперт SkySports признаёт, что Феттель — очень сильный пилот, однако его характер и поведение уже стали причиной ряда проблем — и могут стать ими вновь.
«На трассе Феттель ведёт себя так, будто все ему должны, и сейчас это уже граничит с неуважением. Мы уже слышали от него фразу “уберите его с дороги”, а в Малайзии он жаловался на Алонсо, — напоминает Брандл. — После финиша, когда произошла авария со Строллом, он, рискуя получить дисциплинарный штраф, забрал рулевое колесо из разбитой “Феррари” и доехал до боксов на борту “Заубера”, хотя рядом уже стояла судейская машина. Нет смысла так испытывать правила. Я люблю гонщиков с характером, но именно характер может стоитьФеттелю чемпионства. Он отлично пилотирует, но его поведение вне трассы и отношение всё усложняют».
«В Японии Феттелю, вероятно, придётся выдержать ещё один удар, так как команде наверняка придётся менять коробку передач, а гонщик получит пять позиций штрафа на стартовой решётке, — напоминает журналист портала F1 Fanatic Кит Коллантайн. — Замена трансмиссии потребовалась после столкновения немца со Строллом после гонки в Малайзии. Каждый пилот, согласно правилам чемпионата, должен использовать одну и ту же коробку передач в шести гонках подряд. Для трансмиссии Феттеля это был первый этап».
«Самый ценный кадр в Формуле-1»
На неделе перед
«Теперь Будковски, бывший инженер аэродинамики в “Макларене”, — самый ценный кадр во всей Формуле-1. Эрик Булье считает, что людям на позициях, которые занимал Будковски, должны отбыть годичный отпуск. В какой команде он мог бы оказаться? “Мерседес”, “Феррари” и “Ред Булл” совместно заявили, что не собираются его нанимать. Но можно ли таким заявлениям верить? Наш источник предполагает, что это “Рено”, где Будковски займёт один из руководящих постов», — написал редактор Auto Motorund Sport Михаэль Шмидт.
«В Малайзии шесть команд из Стратегической группы собрались на экстренное заседание. Там были Тото Вольф, КристианХорнер, МаурициоАрривабене, Эрик Булье, Падди Лоу и Боб Фернли. “Рено”, по совпадению, в группе не состоит. По итогам собрания они обратились к ФИА и LibertyMedia с просьбой о более длительном отпуске для занимающих подобные должности, прежде чем те получат право работать в другой структуре Формулы-1», — сообщает Адам Купер.
Команды надеются, что на
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