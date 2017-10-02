После квалификации в Малайзии Пересу потребовалась капельница
Пилоту «Форс Индия» Серхио Пересу потребовалась помощь медиков после квалификации
Гран-при Малайзии. Мексиканцу поставили капельницу, чтобы произвести регидрацию организма.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это, возможно, худшее место для того, чтобы не ощущать себя готовым на все 100%», — отметил Перес, слова которого приводит Paddocktalk.
Когда журналисты у гонщика заметили повязку на предплечье, то задали соответствующий вопрос, на который он ответил: «Мне пришлось провести процедуру регидрации, чтобы восполнить всю жидкость, которую я потерял».
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