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2 октября 2017, 15:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

После квалификации в Малайзии Пересу потребовалась капельница

Пилоту «Форс Индия» Серхио Пересу потребовалась помощь медиков после квалификации Гран-при Малайзии. Мексиканцу поставили капельницу, чтобы произвести регидрацию организма.

Пилоту Форс Индия <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Пересу</span> потребовалась помощь медиков после квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
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Из-за желудочной инфекции гонщик потерял много жидкости, из-за чего Гран-при Малайзии, проходивший в жаркой и влажной окружающей среде, дался ему ещё тяжелее.

«Это, возможно, худшее место для того, чтобы не ощущать себя готовым на все 100%», — отметил Перес, слова которого приводит Paddocktalk.

Когда журналисты у гонщика заметили повязку на предплечье, то задали соответствующий вопрос, на который он ответил: «Мне пришлось провести процедуру регидрации, чтобы восполнить всю жидкость, которую я потерял».
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