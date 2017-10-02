Хит-парад Малайзии: шикарный обгон Риккардо и критика Алонсо Феттелем
А также отличная тактика «Феррари» (хоть
что-то у них было хорошо) и внезапная мощь Вандорна.
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Гонщик дня: Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель был чрезвычайно хорош в Малайзии. Исправляя ошибку техники, Себ совершил почти невозможное и едва не прорвался с последнего места на подиум. Пилот «Феррари» поставил рекорд прохождения круга на «Сепанге», который теперь останется в силе надолго. И он свёл проигрыш очков Льюису Хэмилтону до шести. Но будем честны: у Феттеля был шанс на подиум и он его не реализовал. Себастьян не смог пройти Дэна Риккардо, когда шины ещё позволяли.
А вот Макс Ферстаппен не допустил ни одного просчёта на этапе. В квалификации «Ред Булл» традиционно уступал «Мерседесу» и «Феррари», но Макс опередил и своего напарника Риккардо, и не реализовавшего потенциал «Мерседеса» Валттери Боттаса. А затем сыграла ставка на гоночный темп.
В отличии от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим «Мерседесом». Обгон Хэмилтона не стал
Обгон дня: Даниэль Риккардо проходит Валттери Боттаса
Пропустив Боттаса вперёд на старте, Риккардо не сразу смог догнать финна. А сцепившись, они подарили зрителям самую яркую борьбу этапа. Дэн атаковал Валттери в конце финишной прямой, но мотор «Мерседеса» не уступал «Ред Булл» даже с DRS.
Первый, второй и третий повороты пилоты проехали бок о бок, по очереди выходя вперёд
Этот обгон не только вернул Дэна в первую тройку, но и сыграл большую роль в дальнейшей борьбе с Феттелем. Ведь Боттаса пилот «Феррари» прошёл. Застрянь Риккардо за «Мерседесом» — с ним было бы то же самое.
Лучшая тактика: Себастьян Феттель
Оказавшись на последнем месте на старте
А переобувшись в «суперсофт» Феттель стал показывать феноменальные времена, выигрывая у всех соперников по половине секунды минимум. Единственный недочёт — Себ рановато провёл
Сюрприз этапа: Стоффель Вандорн
Активно критикуемый (в том числе и автором этих строк) бельгиец, похоже, обрёл почву под ногами. Стоффель второй раз подряд финиширует в очках, второй раз подряд занимает седьмое место, и опережает Фернандо Алонсо в чемпионате.
В Малайзии победу Вандорна над испанцем даже не спишешь на технические проблемы — бельгиец был быстрее в квалификации и всё время впереди в гонке. Лишь пять пилотов набрали за два последних этапа больше очков, чем Вандорн. И нас это пока ещё удивляет. Но если Стоффель больше не допустит провалов первой половины сезона, такие выступления станут нормой.
Провал этапа: «Рено»
Единственная команда, ни один из пилотов которой не опередил оба болида «Рено» на финише в Малайзии — «Заубер». В Энстоуне ещё недавно собирались побороться за топ-5 Кубка конструкторов, а на «Сепанге» оказались вторыми с конца. При этом не сказать, чтобы Хюлькенбергу и Палмеру сильно помешала фортуна.
Нико, как всегда, был очень хорош в квалификации, но уже на старте дела у него не пошли. Джолион же больше запомнился вознёй и обменом любезностями с Кевином Магнуссеном. А ещё агрессивной попыткой обгона Макса Ферстаппена на тренировке.
Цитата этапа: Себастьян Феттель
«Да брось, я думал, ты лучше этого», — бросил Феттель в адрес Фернандо Алонсо, когда тот встал между Риккардо и «Феррари», проходившими его на круг.
«Фернандо запрыгнул между нами. Я думал, что, когда он покидал “Феррари”, то заявил, что
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