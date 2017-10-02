Хит-парад Малайзии: шикарный обгон Риккардо и критика Алонсо Феттелем

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Гонщик дня: Макс Ферстаппен

Себастьян Феттель был чрезвычайно хорош в Малайзии. Исправляя ошибку техники, Себ совершил почти невозможное и едва не прорвался с последнего места на подиум. Пилот «Феррари» поставил рекорд прохождения круга на «Сепанге», который теперь останется в силе надолго. И он свёл проигрыш очков Льюису Хэмилтону до шести. Но будем честны: у Феттеля был шанс на подиум и он его не реализовал. Себастьян не смог пройти Дэна Риккардо, когда шины ещё позволяли.

А вот Макс Ферстаппен не допустил ни одного просчёта на этапе. В квалификации «Ред Булл» традиционно уступал «Мерседесу» и «Феррари», но Макс опередил и своего напарника Риккардо, и не реализовавшего потенциал «Мерседеса» Валттери Боттаса. А затем сыграла ставка на гоночный темп.

В отличии от Риккардо, Макс отбил атаку Боттаса на старте. И боролся уже с другим «Мерседесом». Обгон Хэмилтона не стал чем-то из ряда вон выходящим, но проведён был с хирургической точностью. Затем Ферстаппен быстро оторвался ото всех и уверенно удерживал преимущество до финиша. Чем не идеальный уик-энд?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Dutch power ? ? <a href="https://twitter.com/hashtag/MalaysiaGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MalaysiaGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://t.co/uTN9sZA4qe">pic.twitter.com/uTN9sZA4qe</a></p>— Red Bull Racing (@redbullracing) <a href="https://twitter.com/redbullracing/status/914761882648453120?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Обгон дня: Даниэль Риккардо проходит Валттери Боттаса

Пропустив Боттаса вперёд на старте, Риккардо не сразу смог догнать финна. А сцепившись, они подарили зрителям самую яркую борьбу этапа. Дэн атаковал Валттери в конце финишной прямой, но мотор «Мерседеса» не уступал «Ред Булл» даже с DRS.

Первый, второй и третий повороты пилоты проехали бок о бок, по очереди выходя вперёд из-за смены траекторий. В третьем повороте «внутри» оказался Боттас и лучшая тяга позволила ему выиграть целый корпус, но Риккардо не отстал, в четвёртом повороте вновь атаковал на торможении и на этот раз отстоял внутреннюю траекторию.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/L1cJb16NPos?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Этот обгон не только вернул Дэна в первую тройку, но и сыграл большую роль в дальнейшей борьбе с Феттелем. Ведь Боттаса пилот «Феррари» прошёл. Застрянь Риккардо за «Мерседесом» — с ним было бы то же самое.

Лучшая тактика: Себастьян Феттель

Оказавшись на последнем месте на старте из-за отказа мотора, Себастьян Феттель предсказуемо выбрал альтернативную к лидерам тактику — стартовал на «софте». Шины с жёлтыми ободками позволили Себу пересидеть половину опережавших его пилотов и не тратить времени на обгон каждого.

А переобувшись в «суперсофт» Феттель стал показывать феноменальные времена, выигрывая у всех соперников по половине секунды минимум. Единственный недочёт — Себ рановато провёл пит-стоп и на финиш мягкой резины уже не хватило.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">From P19 to P4 ?<br><br>Sebastian Vettel is your <a href="https://twitter.com/hashtag/F1DriverOfTheDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1DriverOfTheDay</a><a href="https://twitter.com/hashtag/MalaysiaGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MalaysiaGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://t.co/w9Urt1tdSJ">pic.twitter.com/w9Urt1tdSJ</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/914410031675711488?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сюрприз этапа: Стоффель Вандорн

Активно критикуемый (в том числе и автором этих строк) бельгиец, похоже, обрёл почву под ногами. Стоффель второй раз подряд финиширует в очках, второй раз подряд занимает седьмое место, и опережает Фернандо Алонсо в чемпионате.

В Малайзии победу Вандорна над испанцем даже не спишешь на технические проблемы — бельгиец был быстрее в квалификации и всё время впереди в гонке. Лишь пять пилотов набрали за два последних этапа больше очков, чем Вандорн. И нас это пока ещё удивляет. Но если Стоффель больше не допустит провалов первой половины сезона, такие выступления станут нормой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Today was a strong performance! Proud of the job we’ve done this weekend and finish 7th!! ???? <a href="https://twitter.com/hashtag/LuckyNumber7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LuckyNumber7</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SV2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SV2</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MalaysianGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MalaysianGP</a> <a href="https://t.co/5GToqDWhgP">pic.twitter.com/5GToqDWhgP</a></p>— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) <a href="https://twitter.com/svandoorne/status/914459233365590017?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Провал этапа: «Рено»

Единственная команда, ни один из пилотов которой не опередил оба болида «Рено» на финише в Малайзии — «Заубер». В Энстоуне ещё недавно собирались побороться за топ-5 Кубка конструкторов, а на «Сепанге» оказались вторыми с конца. При этом не сказать, чтобы Хюлькенбергу и Палмеру сильно помешала фортуна.

Нико, как всегда, был очень хорош в квалификации, но уже на старте дела у него не пошли. Джолион же больше запомнился вознёй и обменом любезностями с Кевином Магнуссеном. А ещё агрессивной попыткой обгона Макса Ферстаппена на тренировке.

Цитата этапа: Себастьян Феттель