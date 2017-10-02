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2 октября 2017, 12:24 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Кими Райкконен: Нет смысла в хорошей машине, если нельзя показать ее скорость

Пилот «Феррари» Кими Райкконен признался, что еще не знает, почему случилась поломка двигателя перед гонкой «Гран-при Малайзии». Финн не смог стартовать из-за сломанного мотора во время установочного круга.

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен признался что еще не знает почему случилась поломка двигателя перед гонкой Гран-при Малайзии. Увеличить
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— Мы не знаем, что случилось, пока рано говорить, — цитирует Grand Prix Райкконена. — Машина все выходные работала отлично, а потом внезапно приключилось это. К сожалению, проблемы — часть гонок. Я уверен, что у нас были большие перспективы, потому что скорость у машины есть. Но нет смысла в хорошей машине, если нельзя показать ее скорость. Это очень расстраивает. Но ничего изменить нельзя. Готовимся к следующей гонке.
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