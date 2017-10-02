Кими Райкконен: Нет смысла в хорошей машине, если нельзя показать ее скорость

— Мы не знаем, что случилось, пока рано говорить, — цитирует Grand Prix Райкконена. — Машина все выходные работала отлично, а потом внезапно приключилось это. К сожалению, проблемы — часть гонок. Я уверен, что у нас были большие перспективы, потому что скорость у машины есть. Но нет смысла в хорошей машине, если нельзя показать ее скорость. Это очень расстраивает. Но ничего изменить нельзя. Готовимся к следующей гонке.