Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31187174/
1 октября 2017, 23:05 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ферстаппен не ожидал, что болид «Ред Булл» окажется так быстр на Гран-при Малайзии

Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен не ожидал, что его болид окажется так быстр на Гран-при Малайзии.

Пилот команды Формулы-1 Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен не ожидал что его болид окажется так быстр на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье Ферстаппен выиграл 15-й этап чемпионата «Формулы-1», стартовав с третьего места. Его партнер по команде Дэниел Риккьярдо стал третьим, вторым пришел Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Удивительно было выиграть гонку сегодня. Болид был действительно хорош, и наш темп на мягком комплекте резины был лучше, чем я ожидал. Это была очень тяжелая гонка, очень жарко было в кокпите, я плохо чувствовал себя в этот уикенд. Вы никогда не сможете предсказать, как пройдет весь сезон, но мы продолжаем совершенствовать машину», — заявил Ферстаппен, которого цитирует официальный сайт «Ред Булл».

«Надеюсь, с этого момента мы сможем продолжать в том же духе, а затем хорошо начнем следующий сезон. Вчера я не ожидал, что мы будем такими быстрыми сегодня», — продолжил Ферстаппен, в активе которого теперь две победы в карьере на этапах «Формулы-1».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Малайзии, который завершился в воскресенье.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото