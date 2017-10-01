Ферстаппен не ожидал, что болид «Ред Булл» окажется так быстр на Гран-при Малайзии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье Ферстаппен выиграл 15-й этап чемпионата «Формулы-1», стартовав с третьего места. Его партнер по команде Дэниел Риккьярдо стал третьим, вторым пришел Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Удивительно было выиграть гонку сегодня. Болид был действительно хорош, и наш темп на мягком комплекте резины был лучше, чем я ожидал. Это была очень тяжелая гонка, очень жарко было в кокпите, я плохо чувствовал себя в этот уикенд. Вы никогда не сможете предсказать, как пройдет весь сезон, но мы продолжаем совершенствовать машину», — заявил Ферстаппен, которого цитирует официальный сайт «Ред Булл».

«Надеюсь, с этого момента мы сможем продолжать в том же духе, а затем хорошо начнем следующий сезон. Вчера я не ожидал, что мы будем такими быстрыми сегодня», — продолжил Ферстаппен, в активе которого теперь две победы в карьере на этапах «Формулы-1».