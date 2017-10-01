Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

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Ферстаппен финишировал первым в гонке на автодроме «Сепанг» и одержал вторую победу в карьере. Вторым стал лидер сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку напарник Ферстаппена австралиец Дэниел Риккьярдо.

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