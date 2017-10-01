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1 октября 2017, 12:09 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Малайзии, который завершился в воскресенье.

Голландский пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Малайзии который завершился в воскресенье. Увеличить
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Ферстаппен финишировал первым в гонке на автодроме «Сепанг» и одержал вторую победу в карьере. Вторым стал лидер сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку напарник Ферстаппена австралиец Дэниел Риккьярдо.

Ранее сообщалось, что этап в Малайзии не включен в календарь чемпионата мира 2018 года. Следующий этап «Королевских гонок» — Гран-при Японии — пройдет 6—8 октября.
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