Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии
МОСКВА, 1 окт —
Р-Спорт. Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Малайзии, который завершился в воскресенье.
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Ферстаппен финишировал первым в гонке на автодроме «Сепанг» и одержал вторую победу в карьере. Вторым стал лидер сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку напарник Ферстаппена австралиец Дэниел Риккьярдо.
Ранее сообщалось, что этап в Малайзии не включен в календарь чемпионата мира 2018 года. Следующий этап «Королевских гонок» —
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