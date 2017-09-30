Гонщик Феттель допущен к старту Гран-при Малайзии «Формулы-1» с последнего места
Немецкий пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Себастьян Феттель допущен к старту 15-го этапа чемпионата,
Гран-при Малайзии, с последнего места, сообщается на официальном сайте «королевских гонок».
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Видимо, что-то случилось...
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Феттель в субботу
Если при ремонте болида немца механики «Феррари» будут вынуждены нарушить «режим закрытого парка» и будут работать над автомобилем дольше положенного регламентом времени, Феттелю придется стартовать с
Гонка
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