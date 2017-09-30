Гонщик Феттель допущен к старту Гран-при Малайзии «Формулы-1» с последнего места

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Феттель в субботу из-за технических проблем в квалификации Гран-при не проехал ни одного быстрого круга и не попал в так называемое «правило 107%», по которому для того, чтобы быть допущенным к старту гонки, пилоту необходимо показать в квалификации время, не превышающее 107% от самого быстрого результата в первой квалификационной сессии. Тем не менее, стюарды приняли решение допустить немца на старт.

Если при ремонте болида немца механики «Феррари» будут вынуждены нарушить «режим закрытого парка» и будут работать над автомобилем дольше положенного регламентом времени, Феттелю придется стартовать с пит-лейн.