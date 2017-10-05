Даниил Квят был молодой звездой «Формулы-1», а теперь стал главным неудачником. Что случилось?
26 сентября команда «Формулы-1» «Торо Россо» объявила, что на следующие две гонки россиянина Даниила Квята в ее составе заменит француз Пьер Гасли.
26 сентября команда «Формулы-1» «Торо Россо» объявила, что на следующие две гонки россиянина Даниила Квята в ее составе заменит француз Пьер Гасли.
Временная замена по ходу сезона — редчайшее для «Формулы-1» происшествие, тем более что связано оно в данном случае не с травмой, а со спортивной формой Квята. Отстранение от гонок — результат злоключений россиянина, которые начались полтора года назад с его перевода в «Торо Россо» из более успешной команды «Ред Булл». Сейчас Квятом недовольны все: команда, напарник, болельщики — и не исключено, что уже в следующем году гонщика в «Формуле-1» не будет. «Медуза» вспоминает, как карьера самого успешного российского пилота пошла под откос.
Сначала все было прекрасно
Сын бизнесмена и бывшего депутата башкирского парламента Даниил Квят в детстве прошел традиционный для юных гонщиков путь: начинал с картинга, гонялся сначала в Москве, а потом в Европе, был замечен спонсорами, а в 2010-м, когда ему было 16, заключил контракт с молодежным проектом «Ред Булла». К тому моменту корпорация, производящая энергетические напитки, уже всерьез и надолго пришла в автогонки и поставила на поток производство будущих пилотов для двух своих команд «Формулы-1», опекая их с малых лет. Квят относительно успешно гонялся в нескольких младших гоночных сериях (в частности, много соперничал со своим будущим партнером по «Формуле-1» Карлом Сайнсом-младшим) — и в конце концов, когда в команде «Торо Россо» появилась вакансия на сезон-2014, выбран на нее был именно россиянин.
Так после ухода Виталия Петрова и годичного перерыва в главной гоночной серии мира снова появился русский пилот. В первой же своей гонке он поставил рекорд, став самым молодым гонщиком, набиравшим очки в «Формуле-1». На своем дебютном
Квят не был суперзвездой. Но подавал надежды
Свой первый сезон в «Торо Россо» россиянин провел довольно толково — особенно учитывая, что он был дебютантом в команде второго эшелона. Он регулярно боролся за очки и нередко их набирал; не слишком сильно проигрывал куда более опытному напарнику; ездил настолько быстро, насколько позволяла машина; отличался стабильностью и не чудил. В сезоне «Формулы-1» 2014 года дебютировал не только сам Квят, но и
В общем, вокруг Квята было много шума — и он во всяком случае не давал повода усомниться в его обоснованности. В конце сезона «Ред Булл» объявил, что со следующего года Квят будет гоняться за основную команду концерна. Команду, которая еще недавно была абсолютным лидером чемпионата и выиграла несколько титулов подряд: на таких быстрых машинах россияне в «Формуле-1» еще не ездили («Рено» времен Виталия Петрова все же было скорее в числе догоняющих).
Квят стал вторым и самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1»
В «Ред Булл» Квят попал в не самый простой для команды период. Их главная звезда — Себастьян Феттель — перешел в «Феррари» (как раз его и заменил россиянин). Команда не слишком хорошо приспособилась к новому техническому регламенту, и их машины заметно отставали от полностью доминировавшего в чемпионате «Мерседеса». И тем не менее: это все равно была
По итогам чемпионата Квят занял седьмое место в общем зачете, опередив даже напарника по «Ред Булл» — сверхталантливого австралийца Даниэля Риккьярдо, который к тому времени уже выиграл несколько гонок, а за год до того обставил самого четырехкратного чемпиона Феттеля. Казалось, еще немного — и российский гонщик начнет выигрывать гонки и сам.
А потом его разжаловали
Квят побил рекорд Феттеля по молодости; Квят сменил Феттеля в «Ред Булле» — и карьера Квята пошла под откос тоже
Квят отшутился, и этим, вероятно, все бы и закончилось — если бы через две недели в Сочи история не повторилась с куда более плачевными последствиями. Квят на старте дважды ударил Феттеля, испортив гонку и себе, и сопернику. Пилот «Феррари» вынужден был сойти с трассы; он ругался, негодовал и требовал возмездие. И оно неожиданно последовало: вскоре после гонки руководство «Ред Булла» объявило, что Квят со следующей гонки снова будет ездить за младшую команду концерна — «Торо Россо».
Поскольку обе команды принадлежат одному владельцу, «Ред Булл» имел абсолютное право на такой маневр — однако обычным делом его никак не назовешь. В ходе сезона пилотов в «Формуле-1» меняют крайне редко (в конце концов, машины тут строятся с учетом конкретных особенностей конкретных людей) и, как правило, в экстраординарных обстоятельств. Квят, конечно, был виноват в инциденте в Сочи, но такого рода истории в гонках происходят регулярно и никогда не влекут за собой последних последствий. Даже Феттель недоуменно заявил, что не ожидал такого поворота событий.
Заменил Квята в «Ред Булл» Макс Ферстаппен — голландец, который незадолго до этого побил рекорд Квята, став новым самым молодым гонщиков, набиравшим очки. Через две недели Ферстаппен победил в своей дебютной гонке за «Ред Булл». Квят пришел к финишу десятым.
И все стало плохо
Судя по всему, сильнее всего шокировал обратный переход в «Торо Россо» самого Квята. В оставшихся семнадцати гонках сезона он набрал всего четыре очка, проиграл новому напарнику — своему старому сопернику Карлосу
К середине 2017 года прозвище «Русская торпеда» превратилось из шутливого в почти что оскорбительное — теперь у Квята сложилась репутация неудачливого и нестабильного гонщика, который рискованно ведет себя при обгонах и допускает много ошибок. Апофеозом сезона стал инцидент в
После этого терпение работодателей россиянина, кажется, истекло.
А будет еще хуже
После сложной интриги с переходом
И тем не менее. 26 сентября «Торо Россо» объявила, что на ближайших двух
Свое очередное понижение Квят, судя по всему, воспринял плохо. Сразу двое руководителей его команды сказали прессе, что решением «Торо Россо» гонщик был шокирован и отреагировал на него «агрессивно». Сам Квят произошедшее публично никак не комментировал.
Вариант, при котором Квята не будет в «Торо Россо» в следующем сезоне, пока
Александр Горбачев.