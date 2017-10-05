Даниил Квят был молодой звездой «Формулы-1», а теперь стал главным неудачником. Что случилось?

Источник: Reuters

Временная замена по ходу сезона — редчайшее для «Формулы-1» происшествие, тем более что связано оно в данном случае не с травмой, а со спортивной формой Квята. Отстранение от гонок — результат злоключений россиянина, которые начались полтора года назад с его перевода в «Торо Россо» из более успешной команды «Ред Булл». Сейчас Квятом недовольны все: команда, напарник, болельщики — и не исключено, что уже в следующем году гонщика в «Формуле-1» не будет. «Медуза» вспоминает, как карьера самого успешного российского пилота пошла под откос.

Сначала все было прекрасно

Сын бизнесмена и бывшего депутата башкирского парламента Даниил Квят в детстве прошел традиционный для юных гонщиков путь: начинал с картинга, гонялся сначала в Москве, а потом в Европе, был замечен спонсорами, а в 2010-м, когда ему было 16, заключил контракт с молодежным проектом «Ред Булла». К тому моменту корпорация, производящая энергетические напитки, уже всерьез и надолго пришла в автогонки и поставила на поток производство будущих пилотов для двух своих команд «Формулы-1», опекая их с малых лет. Квят относительно успешно гонялся в нескольких младших гоночных сериях (в частности, много соперничал со своим будущим партнером по «Формуле-1» Карлом Сайнсом-младшим) — и в конце концов, когда в команде «Торо Россо» появилась вакансия на сезон-2014, выбран на нее был именно россиянин.

Так после ухода Виталия Петрова и годичного перерыва в главной гоночной серии мира снова появился русский пилот. В первой же своей гонке он поставил рекорд, став самым молодым гонщиком, набиравшим очки в «Формуле-1». На своем дебютном гран-при в Австралии Квят занял 9 место; в этот момент ему было 19 лет и 324 дня. Предыдущим обладателем того же рекорда был Себастьян Феттель, к моменту дебюта Квята ставший четырехкратным чемпионом мира.

Квят не был суперзвездой. Но подавал надежды

Источник: РИА

Свой первый сезон в «Торо Россо» россиянин провел довольно толково — особенно учитывая, что он был дебютантом в команде второго эшелона. Он регулярно боролся за очки и нередко их набирал; не слишком сильно проигрывал куда более опытному напарнику; ездил настолько быстро, насколько позволяла машина; отличался стабильностью и не чудил. В сезоне «Формулы-1» 2014 года дебютировал не только сам Квят, но и гран-при в Сочи, и это добавило внимания единственному россиянину в пелотоне.

В общем, вокруг Квята было много шума — и он во всяком случае не давал повода усомниться в его обоснованности. В конце сезона «Ред Булл» объявил, что со следующего года Квят будет гоняться за основную команду концерна. Команду, которая еще недавно была абсолютным лидером чемпионата и выиграла несколько титулов подряд: на таких быстрых машинах россияне в «Формуле-1» еще не ездили («Рено» времен Виталия Петрова все же было скорее в числе догоняющих).

Квят стал вторым и самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1»

В «Ред Булл» Квят попал в не самый простой для команды период. Их главная звезда — Себастьян Феттель — перешел в «Феррари» (как раз его и заменил россиянин). Команда не слишком хорошо приспособилась к новому техническому регламенту, и их машины заметно отставали от полностью доминировавшего в чемпионате «Мерседеса». И тем не менее: это все равно была топ-команда, и проведенный в ней сезон стал самым ярким в карьере Квята. Он почти всегда набирал очки, а в сумасшедшем гран-при Венгрии и вовсе занял второе место, побив установленный Петровым рекорд для российских пилотов (этот результат во многом был обусловлен тем, что гонщики, которые шли вторым и третьим, столкнулись за несколько кругов до финиша, но такое в «Формуле-1» случается).

По итогам чемпионата Квят занял седьмое место в общем зачете, опередив даже напарника по «Ред Булл» — сверхталантливого австралийца Даниэля Риккьярдо, который к тому времени уже выиграл несколько гонок, а за год до того обставил самого четырехкратного чемпиона Феттеля. Казалось, еще немного — и российский гонщик начнет выигрывать гонки и сам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P4lpLQIOviY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А потом его разжаловали

Квят побил рекорд Феттеля по молодости; Квят сменил Феттеля в «Ред Булле» — и карьера Квята пошла под откос тоже из-за Феттеля. Сезон 2016 года начинался как будто бы нормально: на гран-при Китая россиянин снова поднялся на подиум, придя к финишу третьим. Тогда же у них случился диалог с Феттелем, благодаря которому Квят получил свое новое гоночное прозвище: пилот «Феррари» обвинил россиянина в слишком опасном поведении на старте, заявив, что тот «вылетел, как торпеда».

Квят отшутился, и этим, вероятно, все бы и закончилось — если бы через две недели в Сочи история не повторилась с куда более плачевными последствиями. Квят на старте дважды ударил Феттеля, испортив гонку и себе, и сопернику. Пилот «Феррари» вынужден был сойти с трассы; он ругался, негодовал и требовал возмездие. И оно неожиданно последовало: вскоре после гонки руководство «Ред Булла» объявило, что Квят со следующей гонки снова будет ездить за младшую команду концерна — «Торо Россо».

Поскольку обе команды принадлежат одному владельцу, «Ред Булл» имел абсолютное право на такой маневр — однако обычным делом его никак не назовешь. В ходе сезона пилотов в «Формуле-1» меняют крайне редко (в конце концов, машины тут строятся с учетом конкретных особенностей конкретных людей) и, как правило, в экстраординарных обстоятельств. Квят, конечно, был виноват в инциденте в Сочи, но такого рода истории в гонках происходят регулярно и никогда не влекут за собой последних последствий. Даже Феттель недоуменно заявил, что не ожидал такого поворота событий.

Заменил Квята в «Ред Булл» Макс Ферстаппен — голландец, который незадолго до этого побил рекорд Квята, став новым самым молодым гонщиков, набиравшим очки. Через две недели Ферстаппен победил в своей дебютной гонке за «Ред Булл». Квят пришел к финишу десятым.

И все стало плохо

Источник: Reuters

Судя по всему, сильнее всего шокировал обратный переход в «Торо Россо» самого Квята. В оставшихся семнадцати гонках сезона он набрал всего четыре очка, проиграл новому напарнику — своему старому сопернику Карлосу Сайнсу-младшему, много ошибался либо просто пилотировал предельно невыразительно. Длительный перерыв между сезонами не помог — в 2017 году ситуация принципиально не изменилось, разве что ко всем прочим факторам еще добавилось постоянное невезение с машиной, стратегические огрехи команды и конфликт с напарником; на гран-при Великобритании Квят и Сайнс даже столкнулись, а в прессе постоянно обменивались колкостями.

К середине 2017 года прозвище «Русская торпеда» превратилось из шутливого в почти что оскорбительное — теперь у Квята сложилась репутация неудачливого и нестабильного гонщика, который рискованно ведет себя при обгонах и допускает много ошибок. Апофеозом сезона стал инцидент в гран-при Сингапура в середине сентября: Квят сначала обогнал медленного соперника в борьбе за десятое место, а потом — буквально в следующем повороте — на ровном месте врезался в стену.

После этого терпение работодателей россиянина, кажется, истекло.

А будет еще хуже

После сложной интриги с переходом Сайнса-младшего из «Торо Россо» в «Рено» (это, конечно, повышение в классе — и заслуженное: в том же Сингапуре испанец финишировал четвертым) казалось, что при всех неудачах месту Квята в команде ничего не угрожает: на следующий год «Торо Россо» придется ездить с новым мотором, и менять в таких обстоятельствах обоих пилотов было бы недальновидно, да и двух готовых к «Формуле-1» выпускников молодежной программы у «Ред Булла» просто нет.

И тем не менее. 26 сентября «Торо Россо» объявила, что на ближайших двух гран-при — в Малайзии и Японии — его в болиде заменит француз Пьер Гасли. Тот давно ждал своего шанса в «Формуле-1» и, скорее всего, получит место в команде в 2018 году, однако такое решение команды — событие не менее экстраординарное, чем понижение Квята в классе, и, несомненно, серьезный сигнал для россиянина: работодатели, кажется, согласны с общественным мнением.

Свое очередное понижение Квят, судя по всему, воспринял плохо. Сразу двое руководителей его команды сказали прессе, что решением «Торо Россо» гонщик был шокирован и отреагировал на него «агрессивно». Сам Квят произошедшее публично никак не комментировал.

Вариант, при котором Квята не будет в «Торо Россо» в следующем сезоне, пока по-прежнему не просматривается — но команда посылает россиянину отчетливый сигнал.