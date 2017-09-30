Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Малайзии
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Малайзии.
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В субботу на автодроме «Сепанг» Хэмилтон проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 30,076 секунды и в 70-й раз в карьере завоевал
Далее гонщики в первой десятке расположились в следующем порядке: 4. Дэниел Риккьярдо («Ред Булл»), 5. Вальттери Боттас («Мерседес»), 6. Эстебан Окон («Форс Индия»), 7. Стоффель Вандорн («Макларен»). 8. Нико Хюлькенберг («Рено»), 9. Серхио Перес («Форс Индия»), 10. Фернандо Алонсо («Макларен»).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по решению команды не выступит на ближайших этапах чемпионата, его заменил француз Пьер Гасли. В квалификации Гасли стал 15-м (+2,482), его партнер по команде испанец Карлос
Гонка
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