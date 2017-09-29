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29 сентября 2017, 18:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» отчитался об убытках за 2016 год

Команда «Макларен» предоставила финансовый отчёт за 2016 год. Согласно ему после уплаты налогов команда из Уокинга понесла убытки в размере 3,2 млн фунтов, что связано со слабыми результатами и как следствие низкими призовыми, сообщает Autosport.

В 2015 году прибыль «Макларена» составила 5,2 млн фунтов при обороте в 188 млн.

Полученные призовые всегда отражают результат предыдущего сезона. В 2016 году они составили 16,5 млн фунтов, что почти в два раза меньше по сравнению с 2015 годом. Кроме того, команда отмечает рост расходов, это связано с подготовкой болида к изменениям в регламенте.

Удивительным является то, что команда сработала в минус даже при ощутимой финансовой поддержке «Хонды». В следующем же году команде придётся рассчитываться за сотрудничество с «Рено».
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