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29 сентября 2017, 15:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Торо Россо» довольны дебютом Гасли на тренировках

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал дебют Пьера Гасли в составе команды на пятничных тренировках Гран-при Малайзии.

Главный гоночный инженер <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Джонатан Эддолс прокомментировал дебют Пьера Гасли в составе команды на пятничных тренировках <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
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«Мы были взбудоражены приходом Пьера в нашу команду. Сегодня он отлично поработал в сложных условиях по ходу первой практики, особенно учитывая, что он в первый раз управлял нашей машиной и это было на мокрой трассе. Днём нам пришлось уплотнить программу, но мы сумели собрать много данных по работе аэродинамики, так как у нас в Малайзии были некоторые новые компоненты на машине. Он также потренировал много процедур, ведь он впервые управлял столь сложной машиной: нужно через многое пройти и многое понять.

Первые впечатления невероятно позитивные: он со всем очень хорошо справился, и не было похоже, чтобы что-то беспокоило его, а его отзывы по работе техники были фантастическими, так что он стал хорошей «добавкой» к нашей команде. С нетерпением ждём возможности посмотреть, как он справится с квалификацией и выступит в гонке, — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».
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