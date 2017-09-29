В «Торо Россо» довольны дебютом Гасли на тренировках
Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал дебют Пьера Гасли в составе команды на пятничных тренировках
Гран-при Малайзии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы были взбудоражены приходом Пьера в нашу команду. Сегодня он отлично поработал в сложных условиях по ходу первой практики, особенно учитывая, что он в первый раз управлял нашей машиной и это было на мокрой трассе. Днём нам пришлось уплотнить программу, но мы сумели собрать много данных по работе аэродинамики, так как у нас в Малайзии были некоторые новые компоненты на машине. Он также потренировал много процедур, ведь он впервые управлял столь сложной машиной: нужно через многое пройти и многое понять.
Первые впечатления невероятно позитивные: он со всем очень хорошо справился, и не было похоже, чтобы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter