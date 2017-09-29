В «Торо Россо» довольны дебютом Гасли на тренировках

«Мы были взбудоражены приходом Пьера в нашу команду. Сегодня он отлично поработал в сложных условиях по ходу первой практики, особенно учитывая, что он в первый раз управлял нашей машиной и это было на мокрой трассе. Днём нам пришлось уплотнить программу, но мы сумели собрать много данных по работе аэродинамики, так как у нас в Малайзии были некоторые новые компоненты на машине. Он также потренировал много процедур, ведь он впервые управлял столь сложной машиной: нужно через многое пройти и многое понять.

Первые впечатления невероятно позитивные: он со всем очень хорошо справился, и не было похоже, чтобы что-то беспокоило его, а его отзывы по работе техники были фантастическими, так что он стал хорошей «добавкой» к нашей команде. С нетерпением ждём возможности посмотреть, как он справится с квалификацией и выступит в гонке, — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».