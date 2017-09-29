Тост: Будущее Квята ещё не решено
Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал решение отстранить Даниила Квята от выступлений и посадить в его машину Пьера Гасли.
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По словам Тоста, будущее россиянина ещё не определено.
«Конечно, для него это был шок. Но нам как команде нужно принимать решения на будущее — как мы будем продолжать и какие гонщики будут с нами? Он всё ещё пилот программы “Ред Булл”, и мы посмотрим, что принесёт будущее. Это ещё не решено», — заявил Тост в интервью Sky Sports.
В ответ на предположение, что переход Карлоса Сайнса в «Рено» позволит Квяту стать напарником Пьера Гасли Тост ответил следующее: «Теоретически это возможно, но ещё не подтверждено. Это решение будет принимать “Ред Булл”. Я подозреваю, что мы соберёмся в конце октября и примем решение по составу на 2018 год».
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