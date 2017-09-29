Франц Тост: Для Квята решение о его замене стало шоком, но мы должны думать о будущем

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Россиянина заменил француз Пьер Гасли.

— Конечно, для него наше решение стало шоком, — цитирует Motorsport Тоста. — Но как команда, мы должны принимать решения и думать о будущем.

Думаю, сейчас самый правильный момент для перехода Гасли. Пьер уже долгое время был частью нашего плана, он очень способный гонщик. Сейчас он полностью подготовлен и пришло время его проверить и понять, будет ли он выступать за нас в будущем или нет.

Заменил ли Гасли Квята в 2018 году? Теоретически это возможно. Но ничего пока не подтверждено. Даниил все еще в программе «Ред Булла», и это будет решение команды. Я предполагаю, что в конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав «Торо Россо» в 2018 году.