Проведение «Гран-при Китая» продлено на три года
Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри подтвердил, что подписано новое соглашение на проведение «Гран-при Китая».
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Прежний контракт истек в этом году. Стороны заключили новый договор на три года.
— Эта великая страна уже показала большой интерес к нашему спорту, и мы твердо верим, что в Китае еще скрыт большой потенциал, — отметил Кэри. — Поэтому продление контракта было очень важно с точки зрения развития бизнеса в этой части мира.
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