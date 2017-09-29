Проведение «Гран-при Китая» продлено на три года

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Прежний контракт истек в этом году. Стороны заключили новый договор на три года.

— Эта великая страна уже показала большой интерес к нашему спорту, и мы твердо верим, что в Китае еще скрыт большой потенциал, — отметил Кэри. — Поэтому продление контракта было очень важно с точки зрения развития бизнеса в этой части мира.