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29 сентября 2017, 11:06 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Проведение «Гран-при Китая» продлено на три года

Генеральный директор «Формулы-1» Чейз Кэри подтвердил, что подписано новое соглашение на проведение «Гран-при Китая».

Генеральный директор Формулы-1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> подтвердил что подписано новое соглашение на проведение Гран-при Китая. Увеличить
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Прежний контракт истек в этом году. Стороны заключили новый договор на три года.

— Эта великая страна уже показала большой интерес к нашему спорту, и мы твердо верим, что в Китае еще скрыт большой потенциал, — отметил Кэри. — Поэтому продление контракта было очень важно с точки зрения развития бизнеса в этой части мира.
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