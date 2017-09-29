Ферстаппен — лидер на первой практике Гран-при Малайзии, Сироткин — 10-й
Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо показали быстрейшие результаты на первой тренировке
Гран-при Малайзии Формулы-1.
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Замкнул тройку лучших пилот «Макларена» Фернандо Алонсо. Заезды проходили на мокрой трассе, при этом начало тренировки было отложено на полчаса
Резервный гонщик «Рено» Сергей Сироткин стал десятым, опередив боевого пилота команды Джолиона Палмера. Новичок «Торо Росо» Пьер Гасли, заменяющий Даниила Квята, завершил сессию на девятой позиции.
Формула-1.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:48.962 (11 кругов)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.757 (12)
3. Фернандо Алонсо (McLaren) +1.635 (6)
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.772 (12)
5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +2.047 (12)
6. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.556 (8)
7. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +3.045 (10)
8. Лэнс Стролл (Williams) +3.333 (9)
9. Пьер Гасли (Scuderia Toro Rosso) +3.418 (14)
10. Сергей Сироткин (Renault Sport F1) +4.559 (10)
11. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +4.663 (10)
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +4.809 (10)
13. Эстебан Окон (Force India) +4.934 (6)
14. Шон Гелаэл (Scuderia Toro Rosso) +5.648 (13)
15. Серхио Перес (Force India) +5.707 (4)
16. Шарль Леклер (Sauber) +6.318 (10)
17. Паскаль Верляйн (Sauber) +6.690 (10)
18. Ромен Грожан (Haas) +7.249 (8)
19. Антонио Джовинацци (Haas) +7.377 (6)
20. Фелипе Масса (Williams) — без времени (3).
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